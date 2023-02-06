Meteoroloji soğuk hava ve kar yağışı için il il duyurdu! Çok şiddetli olacak... İstanbullul'da yaşayanlar dikkat! 6-11 Şubat Türkiye geneli hava durumu tahmini







METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARILARI







KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA GELEBİLİR

MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DENİZ HAVASI NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları yağış ve olumsuzluklar konusunda uyarmaya devam ediyor. Peki 6-11 Şubat haftası ülke geneli hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre ülke genelinin bugün içinde yağışlı olması bekleniyor. Kıyı Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi kıyıları, Doğu Karadeniz Bölgesi kıyılarında sağanak yağmur, diğer yerlerde ise kar yağışının Marmara Bölgesi doğu ve güney bölümleri, Akdeniz Bölgesi iç ve yüksek kesimler, İç Anadolu Bölgesi güney ve doğu, Batı Karadeniz bölgesi geneli, Orta Karadeniz Bölgesi iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi batı ve güney kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuzey ve doğu kesimlerinde yoğunlaşması bekleniyor. İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanında zaman zaman sis olması bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi güneydoğu kesiminde yüksek kesimlerde çığ düşme riskine karşı uyarı yapıldı. Kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklığının 2 ile 6 derece arasında azalması ve ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. Rüzgar ise kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli olarak hafif ve ara sıra orta kuvvette eserken Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi kıyıları, İç Anadolu Bölgesi güney ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına olması bekleniyor. Ülke genelinde kar yağışlarının Marmara Bölgesi güney ve doğu kesimlerinde, Akdeniz Bölgesi yüksek kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi güney ve doğu kesimlerinde, Batı Karadeniz bölgesi genelinde, Orta Karadeniz Bölgesi iç kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi batı ve güney kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesi kuzey ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı sebebiyle yaşanacak ulaşım aksaklıkları, buzlanma ve don olayları, tipi ve yüksek kesimlerde olacak çığ durumlarına karşı önlem alınması gerekiyor.Rüzgarın şiddetini Marmara, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde artırarak fırtınaya dönmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de vatandaşları akşam 18.00'den itibaren dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.Marmara Bölgesi genelinde yağış olması bekleniyor. Yağışlar karla karışık ve doğu kesimlerde daha kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönden ve kuvvetli şekilde esecek. -Edirne 2 derece, çok bulutlu ve akşama kadar kar yağışlı -İstanbul 5 derece, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı -Kırklareli 0 derece, çok bulutlu ve akşama kadar kar yağışlı -Kocaeli 5 derece, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıYağışların genel olarak kuzey ve iç kesimlerde hakim olması bekleniyor. Sağanak yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar ise kuzey yönden olmak üzere kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. -Denizli 2 derece, çok bulutlu, karla karışık yağmurlu -İzmir 6 derece çok bulutlu -Kütahya 0 derece, çok bulutlu ve kar yağışlı -Muğla 4 derece, çok bulutluBölge genelinde yağış olması bekleniyor. Kıyı kesimlerin yer yer sağanak ve karla karışık yağmur yağışı olması ve rüzgarın iç kesimlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olması bekleniyor. -Adana 11 derece, çok bulutlu ve sağanak yağışlı -Antalya 12 derece, çok bulutlu ve sağanak yağışlı -Hatay 9 derece, çok bulutlu ve sağanak yağışlı -Mersin 12 derece, çok bulutlu ve sağanak yağışlıBölge genelinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevresi ve Yozgat'ta yoğun kar beklentisi var. Rüzgar güney ve doğu kesimlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı. -Ankara 1 derece, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -Eskişehir 1 derece, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -Kayseri 1 derece, çok bulutlu, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlı -Konya 0 derece, çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlıBölge genelinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde kar ve karla karışık yağmur iç kesimlerde ise kar yağışı beklentisi hakim. Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzeyli olarak kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde olacak. -Bolu 2 derece, çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı -Düzce 4 derece, çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu -Kastamonu 2 derece, çok bulutlu ve kıyılarda kuvvetli karla karışık yağmurlu -Zonguldak 5 derece, çok bulutlu ve karla karışık yağmurluBölge genelinde yağış olması bekleniyor. Orta Karadeniz bölgesi, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Giresun çevresinde özellikle kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzeyli olarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. İç kesimlerde ve yüksek bölgelerde çığ riski bulunuyor. -Amasya 4 derece, çok bulutlu, yer yer yoğun kar yağışlı -Samsun 7 derece, çok bulutlu kuvvetli yağmur ve iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı -Tokat 2 derece, çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı -Trabzon 7 derece, çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve iç ve yüksek kesimlerde kar yağışlıBölge genelinde kar yağışı beklentisi sürüyor. Yağışlar özellikle güney ve batı kesimleri ve Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli şekilde olacak. Rüzgar güney kesimlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge güneydoğusunda çığ riski ve buzlanma ve don olayı bekleniyor. -Erzurum -6 derece, çok bulutlu ve kar yağışlı -Kars -8,-1 derece çok bulutlu ve kar yağışlı -Malatya -3,1 derece çok bulutlu ve aralıklı olarak kar yağışlı -Van -3, 3 derece, çok bulutlu ve güneylerde kuvvetli kar yağışlıBölge genelinin kuvvetli olarak karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar yağışı olacağı bekleniyor. Rüzgar doğu kesimlerde güneyli olarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olacak. Bölgede kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. -Diyarbakır 9 derece, çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı -Gaziantep 6 derece, çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı -Siirt 6 derece, çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı -Şanlıurfa 7 derece, çok bulutlu kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurluKaradeniz bölgesinin kuzeyli olarak 8 ve 10, Doğu Karadeniz'de kuzeyli olarak 6 ve 8, doğu ve güneybatıdan 4 ve 6, zamanla 7; dalga 1.0, 3.0 metre ve zaman zaman 4 metre olması bekleniyor. Görüş zayıf olacak. Marmara denizinde rüzgar kuzeyli olarak esecek dalgalar ise 4 ve 5 metre arasında olacak, görüş zayıf olacak. Ege denizinde rüzgar kuzeyli olarak 8 ve 10 kuvvetinde, dalga ise 4.5 ile 5.5 metre yüksekliğinde olacak, görüş zayıf. Akdeniz'de rüzgar batı bölgesinden 6 ile 8 kuvvetinde, dalga 2 ile 3 metre aralığında görüş ise orta olacak. Van Gölü ise güneyli olarak 5 ile 7 kuvvetinde rüzgar bekleniyor, dalga ise 9.75 ile 1.25 metre yüksekliğinde görüş ise orta olacak.