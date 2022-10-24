GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 10:26

Meteoroloji son hava tahminlerini yayımladı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağmurlar geliyor

Son meteorolojik tahmine göre, Karadeniz'in orta ve doğu bölgelerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Başta Artvin olmak üzere Trabzon genelinde sağanak şeklinde yağışların olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Sıcaklıklarda 2 ila 4 derece kadar düşüş gösterecek. İşte, Meteorolojiden 5 günlük hava durumu tahmini..

GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 10:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meteoroloji son hava tahminlerini yayımladı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağmurlar geliyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkemizin kuzeyi ve doğusu yer yer bulutlu ve bulutlu, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğu bölgesi, özellikle Karadeniz'in orta ve doğu kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin Kastamonu'nun çevresi ve kıyı kesimleri yağmurlu ve diğer bölgeler hafif bulutlu ve açık olacak.

Yeni haftanın ilk gününde sadece Karadeniz'in orta ve doğu bölgelerinde olan yerlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin geri kalanında yağmur yok, hava bulutlu ve güneşli. Mevsimsel seviyelerin altındaki hava sıcaklıkları mevsimsel seviyelere yükseliyor. Denizlerde rüzgarın Karadeniz'in kuzeybatısından doğusuna doğru kuvvetli esmesi bekleniyor. Diğer kıyılarda orta kuvvette veya daha az kuvvetle esmesi tahmin ediliyor.



Meteoroloji sağanak yağış uyarısı 24 ekim 2022

HAVA SICAKLIKLARI 2 İLA 4 DERECE DÜŞECEK

Yağışların genellikle Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kalan yerlerle doğu Trabzon kesiminde; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur ve genel sağanak, dolu ve ara sıra kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in orta ve doğu bölgelerinin hava sıcaklılarının 2 ila 4 derece düşeceği, başka yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif, yer yer orta kuvvette, ağırlıklı olarak kuzey ve batıdan esecek.

Yağış; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ve doğu Trabzon'da kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİDEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

24 EKİM 2022 PAZARTESİ

Meteoroloji sağanak yağış uyarısı 24 ekim 2022

25 EKİM 2022 SALIMeteoroloji sağanak yağış uyarısı 24 ekim 2022

26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Meteoroloji sağanak yağış uyarısı 24 ekim 2022

27 EKİM 2022 PERŞEMBE

Meteoroloji sağanak yağış uyarısı 24 ekim 2022

28 EKİM 2022 CUMA

Meteoroloji sağanak yağış uyarısı 24 ekim 2022

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
9 adayın yarıştığı İstanbul Barosu başkanlık seçimini Filiz Saraç kazandı!
9 adayın yarıştığı İstanbul Barosu başkanlık seçimini Filiz Saraç kazandı!
Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi: 300 bin TL verilecek!
Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi: 300 bin TL verilecek!
Arel üniversitesinin binası çöktü! Üniversitenin yakınında bulunan 6 bina tahliye edildi
Arel üniversitesinin binası çöktü! Üniversitenin yakınında bulunan 6 bina tahliye edildi
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim okullar yarım gün mü?
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim okullar yarım gün mü?
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru toplum!
Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru toplum!
Son Haberler
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Başvuru şartları
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteğine başvuru nasıl yapılır,...
9 adayın yarıştığı İstanbul Barosu başkanlık seçimini Filiz Saraç kazandı!
9 adayın yarıştığı İstanbul Barosu başkanlık seçimini Filiz...
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış! Yazarı anlattı
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış!...
Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi: 300 bin TL verilecek!
Bakanlıktan eşi hayatını kaybetmiş kadınlara konut desteği müjdesi:...
Arel üniversitesinin binası çöktü! Üniversitenin yakınında bulunan 6 bina tahliye edildi
Arel üniversitesinin binası çöktü! Üniversitenin yakınında bulunan...
Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya kim veda etti? MasterChef yarışmasında eleme heyecanı!
Masterchef'te kim elendi? 23-24 Ekim Masterchef eleme gecesinde yarışmaya...
Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!
Boris Johnson, başbakanlığa yeniden talip olmaktan vazgeçti!
Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan ayrılacak mı?
Acun Medya ekibi üzücü haberi verdi: Masterchef Büşra yarışmadan...
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası mahkeme yolunda
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası...
E-Devlet'ten başvuran kiracılara 2000 TL ödenecek! Başvurular başladı
E-Devlet'ten başvuran kiracılara 2000 TL ödenecek! Başvurular başladı...
Son başvuru tarihine günler kala İş Bankası emekli promosyon ücretini güncelledi
Son başvuru tarihine günler kala İş Bankası emekli promosyon ücretini...
Masterchef'in favori ismi son tabağına yenik düştü! Gözyaşları içinde önlüğünü bırakıp yarışmaya veda etti
Masterchef'in favori ismi son tabağına yenik düştü! Gözyaşları...
Galatasaray'da ilklerin gecesi!
Galatasaray'da ilklerin gecesi!
İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında, evli mi?
İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir, kaç yaşında,...
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim okullar yarım gün mü?
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı?...