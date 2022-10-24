Meteoroloji son hava tahminlerini yayımladı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağmurlar geliyor













HAVA SICAKLIKLARI 2 İLA 4 DERECE DÜŞECEK

METEOROLOJİDEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

24 EKİM 2022 PAZARTESİ





25 EKİM 2022 SALI



26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA





27 EKİM 2022 PERŞEMBE





28 EKİM 2022 CUMA





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkemizin kuzeyi ve doğusu yer yer bulutlu ve bulutlu, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğu bölgesi, özellikle Karadeniz'in orta ve doğu kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin Kastamonu'nun çevresi ve kıyı kesimleri yağmurlu ve diğer bölgeler hafif bulutlu ve açık olacak. Yeni haftanın ilk gününde sadece Karadeniz'in orta ve doğu bölgelerinde olan yerlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin geri kalanında yağmur yok, hava bulutlu ve güneşli. Mevsimsel seviyelerin altındaki hava sıcaklıkları mevsimsel seviyelere yükseliyor. Denizlerde rüzgarın Karadeniz'in kuzeybatısından doğusuna doğru kuvvetli esmesi bekleniyor. Diğer kıyılarda orta kuvvette veya daha az kuvvetle esmesi tahmin ediliyor.Yağışların genellikle Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kalan yerlerle doğu Trabzon kesiminde; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur ve genel sağanak, dolu ve ara sıra kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in orta ve doğu bölgelerinin hava sıcaklılarının 2 ila 4 derece düşeceği, başka yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif, yer yer orta kuvvette, ağırlıklı olarak kuzey ve batıdan esecek. Yağış; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ve doğu Trabzon'da kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.