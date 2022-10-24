Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkemizin kuzeyi ve doğusu yer yer bulutlu ve bulutlu, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğu bölgesi, özellikle Karadeniz'in orta ve doğu kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin Kastamonu'nun çevresi ve kıyı kesimleri yağmurlu ve diğer bölgeler hafif bulutlu ve açık olacak. Yeni haftanın ilk gününde sadece Karadeniz'in orta ve doğu bölgelerinde olan yerlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin geri kalanında yağmur yok, hava bulutlu ve güneşli. Mevsimsel seviyelerin altındaki hava sıcaklıkları mevsimsel seviyelere yükseliyor. Denizlerde rüzgarın Karadeniz'in kuzeybatısından doğusuna doğru kuvvetli esmesi bekleniyor. Diğer kıyılarda orta kuvvette veya daha az kuvvetle esmesi tahmin ediliyor.
GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 10:26
Meteoroloji son hava tahminlerini yayımladı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağmurlar geliyor
Son meteorolojik tahmine göre, Karadeniz'in orta ve doğu bölgelerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Başta Artvin olmak üzere Trabzon genelinde sağanak şeklinde yağışların olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Sıcaklıklarda 2 ila 4 derece kadar düşüş gösterecek. İşte, Meteorolojiden 5 günlük hava durumu tahmini..
GÜNDEM
24 Ekim 2022 - 10:26
25 EKİM 2022 SALI
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