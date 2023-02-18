









METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ HAVA DURUMU TAHMİNİ







Meteoroloji tehlike çanını çaldı! İstanbul için kritik uyarı: O güne dikkat çekildi! Şubat ayı ile birlikte yurdun her yerinde etkili olan kar yağışlarının ardından tekrar kar gelecek mi sorusu dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre kar yağışları ile ilgili değerlendirmeler haberimizde yer alacak. İstanbul'a beklenen kar ne zaman yağacak, işte yeni hava durumu tahmini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kuzeyde görülmemiş kar yağacak. İnanılmaz şeyler oluyor diye uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama geliyor. İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...Bugün ülkemizde kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı, karadeniz ve doğu illerinin bazılarında kar yağışları görüleceği belirtildi. Erzincan, Erzurum, Sivas, Ardahan, Çankırı, Van, Kars ve Hakkari illerinde kar yapışı görüleceği açıklandı. Yağışların Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de olması bekleniyor. Kuvvetli yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma şeklinde soğuk hava etkisini gösterecek. Bazı iller için ise sarı kod uyarısı yapıldı: İşte sarı kod uyarısı yapılan iller: Gümüşhane, Artvin, Giresun, Rize, Ordu, Samsun, Trabzon, Bayburt, Ardahan. İstanbul'a şubatın son haftası ve martın ilk haftasında kar yağışının geleceği paylaşıldı. Hava profesörü açıklamasında gelecek yağışlarla ilgili açıklamaları ise şu şekilde: Türkiye Lodosun etkisine giriyor. Batıdan başlayarak sıcaklıklar artacak. Hafta sonu İstanbul 16 C ye kadar çıkacak. Marmaraya yağmur Pazartesi gelecek Anadoluda yağış Salı günü. diye açıklamada bulundu.