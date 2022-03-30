Meteoroloji toz bulutuna karşı uyardı! Dikkatli Olun

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda Afrika üzerinden Türkiye'ye gelecek olan toz taşınımının yarından itibaren etkisini göstermeye başlayacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz için fırtına ve toz taşınımı uyarısı yaparken bu bölgelerde dikkatli olunup tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin, Avrupa üzerine hareketiyle birlikte Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde görülmesi beklenen toz taşınımının, Perşembe günü itibari ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif, Suriye sınırına yakın kesimlerde ise orta kuvvette olacağı belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Trakya'nın batısı ile kıyı Ege'de, cuma günü ise Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve bazen fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.
TEHLİKELER İÇİN UYARI
Yapılan uyarılarda rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamaların olabileceği ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ
Öte yandan, perşembe ve cuma günleri, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin, Avrupa üzerine hareketiyle birlikte Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde görülmesi beklenen toz taşınımının, Perşembe günü itibari ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif, Suriye sınırına yakın kesimlerde ise orta kuvvette olacağı belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Trakya'nın batısı ile kıyı Ege'de, cuma günü ise Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve bazen fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.
TEHLİKELER İÇİN UYARI
Yapılan uyarılarda rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamaların olabileceği ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ
Öte yandan, perşembe ve cuma günleri, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.