GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 12:56

Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde sağanak yağış, fırtına ve kar bekleniyor.

GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 12:56
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Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor


Kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklama, hava durumunu baştan sona değiştirecek. Güneşli havanın hakim olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Bazı illerde ise kar yağışı beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin yeni tahminlerini yayınladı. 39 il için sarı kodlu uyarı verilirken Marmara dahil olmak üzere birçok bölge için de sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Güneşli günler bitti, kış kapıda!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Aydın ve Muğla illerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek bölgelerinde de yer yer karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Kuvvetli yağışlar başlıyor

Değerlendirmelere göre haftanın diğer günlerinde Şırnak, Kayseri, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa’da yerel kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise puslu ve sisli bir hava hakim olacak.

Yurdun güneydoğu bölgelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana’nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Kayseri, Elazığ, Malatya ve Şanlurfa, Adıyaman’da şiddetli yağmur beklentisi var. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm tedbirleri almaları öneriliyor.

Mgm

Kar geliyor!

MGM’den yapılan açıklamada, yağışların yüksek bölgelerde yağmur ve kar şeklinde olacağı ifade edildi. Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik yaşanması beklenmez iken doğu illerinde kar yağışı meydana gelebilir.

Bu iller için sarı kodlu uyarı yapıldı

17 Kasım Perşembe günü için birçok kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce olarak açıklandı.

Vatandaşların Perşembe günü ve hafta sonu meydana gelebilecek yağmur, gök gürültülü sağanak yağış ve kar yağışına karşı tedbirli olmaları istendi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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