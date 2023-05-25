Meteoroloji uyardı: Bu yağışları hafife almayın! Günlerce sürecek felaket o bölgede etkisini gösterecek! Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mayıs hava durumu raporunu açıkladı ve yağışların ülke genelinde günlerce etkili olacağı uyarısında bulundu. Bölgesel olarak kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bölgelerde sel baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ
Vatandaşlar, yağışlar sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için özellikle sürücülerin yavaş sürmeleri ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor. Sel baskınlarına karşı da vatandaşlar evlerindeki drenaj sistemlerini kontrol etmeli, dere yataklarından uzak durmalı ve gerekirse yetkililere haber vermeli. Dolayısıyla, halkın bu uyarılara uyarak güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri büyük önem taşıyor.