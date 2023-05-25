YAŞAM
25 Mayıs 2023 - 14:56

Meteoroloji uyardı: Bu yağışları hafife almayın! Günlerce sürecek felaket o bölgede etkisini gösterecek! Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın

Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, ülke genelinde günlerce sürecek kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bugün ise İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur ve Isparta çevreleri ile Bingöl çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Detaylar haberimizde...

YAŞAM
25 Mayıs 2023 - 14:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Meteoroloji uyardı: Bu yağışları hafife almayın! Günlerce sürecek felaket o bölgede etkisini gösterecek! Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mayıs hava durumu raporunu açıkladı ve yağışların ülke genelinde günlerce etkili olacağı uyarısında bulundu. Bölgesel olarak kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bölgelerde sel baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ



1

2

Vatandaşlar, yağışlar sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için özellikle sürücülerin yavaş sürmeleri ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor. Sel baskınlarına karşı da vatandaşlar evlerindeki drenaj sistemlerini kontrol etmeli, dere yataklarından uzak durmalı ve gerekirse yetkililere haber vermeli. Dolayısıyla, halkın bu uyarılara uyarak güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri büyük önem taşıyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ