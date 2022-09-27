Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere birçok kent yağışlara teslim olacak!







İstanbul'da hava durumu nasıl?







27 Eylül hava durumu

Son Meteoroloji tahminlerine göre, Türkiye akşam saatleri itibariyle Balkanlar tarafından gelen yağmur ve rüzgarın etkisi altına girecek. 27 Eylül için son hava durumu tahmini yayınlayan meteoroloji, kuvvetli güneybatı rüzgarlarının Marmara ve Kuzey Ege bölgesini etkileyeceğini ve İstanbul'da yağışlı havanın etkilerinin de akşam saatlerinde görüleceğini bildirdi.Megakent İstanbul'da bugün havanın rüzgarlı ve çok bulutlu olacağı öğrenilirken kent genelinde hava sıcaklığının 26 dereceye kadar ulaşmasının beklenildiği yarı ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.Meteoroloji Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Marmara ve Ege kıyılarında hava parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ve kuzey Ege kıyılarında ise yer yer yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, diğer yerler daha az bulutlu olacak. İç ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların artması ve genel olarak mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Rüzgarların Marmara'nın batısı ve güneyinde, güney ve güneybatıdan, güneydoğuda ise hafif kuzeye doğru yer yer orta kuvvette ve kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Marmara'nın batı kıyısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli güney rüzgarları (40-60 km/sa) bekleniyor. Yetkililer bu bölgelerde yaşayan vatandaşları kötü hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.