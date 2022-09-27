GÜNDEM
27 Eylül 2022 - 12:34

Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere birçok kent yağışlara teslim olacak!

Meteoroloji yetkilileri yayınladıkları 27 Eylül Salı tarihli hava tahminlerinde Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege Bölgesi'nin kuvvetli rüzgarın etkisi altında olacağını bildirdi. Yapılan uyarılarda yurt genelinde havanın açık ve güneşli olması beklenirken yarın itibariyle İstanbul başta olmak üzere birçok kent sağanak yağışların etkisi altına gireceği aktarıldı.

GÜNDEM
27 Eylül 2022 - 12:34
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Meteoroloji uyardı: İstanbul başta olmak üzere birçok kent yağışlara teslim olacak!


Son Meteoroloji tahminlerine göre, Türkiye akşam saatleri itibariyle Balkanlar tarafından gelen yağmur ve rüzgarın etkisi altına girecek. 27 Eylül için son hava durumu tahmini yayınlayan meteoroloji, kuvvetli güneybatı rüzgarlarının Marmara ve Kuzey Ege bölgesini etkileyeceğini ve İstanbul'da yağışlı havanın etkilerinin de akşam saatlerinde görüleceğini bildirdi.

İstanbul'da hava durumu nasıl?

Megakent İstanbul'da bugün havanın rüzgarlı ve çok bulutlu olacağı öğrenilirken kent genelinde hava sıcaklığının 26 dereceye kadar ulaşmasının beklenildiği yarı ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.



27 Eylül hava durumu

27 Eylül hava durumu

Meteoroloji Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Marmara ve Ege kıyılarında hava parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ve kuzey Ege kıyılarında ise yer yer yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, diğer yerler daha az bulutlu olacak. İç ve doğu bölgelerinde sıcaklıkların artması ve genel olarak mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Rüzgarların Marmara'nın batısı ve güneyinde, güney ve güneybatıdan, güneydoğuda ise hafif kuzeye doğru yer yer orta kuvvette ve kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

27 Eylül hava durumu

Marmara'nın batı kıyısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli güney rüzgarları (40-60 km/sa) bekleniyor. Yetkililer bu bölgelerde yaşayan vatandaşları kötü hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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