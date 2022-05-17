GÜNDEM
17 Mayıs 2022 - 21:03

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı ve Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

GÜNDEM
17 Mayıs 2022 - 21:03
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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü  tarafından yapılan açıklama ile kuvvetli yağışların geri döndüğü belirtildi.Marmara Bölgesi için Yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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