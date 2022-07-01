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YAŞAM
01 Temmuz 2022 - 22:56

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kuvvetli yağışların geleceği belirtildi.

YAŞAM
01 Temmuz 2022 - 22:56
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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan üst üste yapılan uyarılarda kuvvetli yağışların beklendiği belirtildi.Yapılan açıklamaya göre rüzgarın, yarın sabah saatlerinden başlayarak etkili olağı belirtilirken  etkilenecek bölgeler arasında  İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerinde Fırtına beklendiği aktarıldı.


 Uyarıda bulunulan bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle  ulaşımda aksamalar olabileceği söylendi. Vatandaşların rüzgarın sebep olabileceği ağaç devrilmesi,çatı uçması gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi. 
 



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