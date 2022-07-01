Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan üst üste yapılan uyarılarda kuvvetli yağışların beklendiği belirtildi.Yapılan açıklamaya göre rüzgarın, yarın sabah saatlerinden başlayarak etkili olağı belirtilirken etkilenecek bölgeler arasında İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerinde Fırtına beklendiği aktarıldı.
Uyarıda bulunulan bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar olabileceği söylendi. Vatandaşların rüzgarın sebep olabileceği ağaç devrilmesi,çatı uçması gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.