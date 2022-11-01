GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 23:02

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışa karşı önlemlerinizi alın!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji vatandaşları sık sık uyarmaya devam ediyor. Meteoroloji'den gelen yeni habere göre 18 ilde sağanak yağış bekleniyor. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 23:02
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışa karşı önlemlerinizi alın!


Kış soğukları yaklaşırken Meteoroloji yağış konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hangi 18 ilde yağış bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamalara göre ülke kuzeyi, iç kesimler ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve bölge bölge çok bulutlu olması, sabah ve öğle saatlerinin Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusu ve Hakkari, Van ve Şırnak illerinde; akşam ve gece saatlerinde ise Karadeniz kıyıları ve Artvin ili çevrelerinde yağış olması bekleniyor. Yağışlar sağanak başlayarak Rize, Artvin, Van ve Hakkari yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinin Marmara bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesinin kuzeybatısı ve Bingöl'ün, Muş ve Bitlis'in yer yer sisli olması , Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde de toz taşınımı yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise ülke genelinin mevsim normallerinde olması bekleniyor. Rüzgarın ise doğu ve kuzey kesimlerde hafif olması tahminler arasında.



Meteoroloji Yağış Uyarısı

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye; Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman illerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı olması tahmin ediliyor. Toz taşınımı sebebiyle vatandaşlar yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbir alması konusunda uyarıldı. Yağışların ise Rize ve Artvin illerinin kuzey bölgedeki ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık olması tahmin edilirken yağış sebebiyle yaşanacak heyelan, su baskını, sel, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması konusunda uyarı yapıldı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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