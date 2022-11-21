YAŞAM
21 Kasım 2022 - 11:15

Meteoroloji uyardı: Şiddetli rüzgar ve sağanak geliyor! Günlerce sürecek..

Meteoroloji Ajansı 20 Kasım Pazar günü için hava durumu tahminini yayınladı. Marmara ve Ege Denizlerinde kuvvetli rüzgar beklenmesine rağmen, beş il için sağanak uyarısı yapıldı.

YAŞAM
21 Kasım 2022 - 11:15
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Meteoroloji uyardı: Şiddetli rüzgar ve sağanak geliyor! Günlerce sürecek..


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmenin ardından hava tahmin raporu yayınladı. Kuvvetli rüzgarların Marmara ve Ege bölgesi başta olmak üzere Ege bölgesini, Akdeniz'de ise tüm ülkeyi etkisi altına alması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmede, Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere kuvvetli rüzgar beklendiği ancak Akdeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağışların yurdu da etkisi altına almasının beklendiği belirtildi.



Meteoroloji uyardı Şiddetli rüzgar ve sağanak

.Kasım ayı bitiyor ve hava her geçen gün daha da soğuyor. Ara sıra şiddetli rüzgarların ve şiddetli yağmurların da etkiyi yoğunlaştırdığı söyleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu raporuna göre, Marmara ve Ege bölgesinde 70 km/saate varan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Olumsuz olasılıklar konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar, bölge için sağanak yağış uyarılarını da aktardı.

YETKİLİLERDEN SAĞANAK UYARISI

Meteorloji yetkililerinin aktardığı son verilere göre Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinde sağanak ve aynı zamanda gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Sabah ve akşam saatlerinde ise bazı yerlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

20 KASIM 2022 PAZAR İL İL HAVA DURUMU

BURSA, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ, 25°C

Parçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR, 24°C

Parçalı bulutlu

MANİSA, 24°C

Parçalı bulutlu

ADANA, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

HATAY, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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