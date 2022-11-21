Meteoroloji uyardı: Şiddetli rüzgar ve sağanak geliyor! Günlerce sürecek..













YETKİLİLERDEN SAĞANAK UYARISI

20 KASIM 2022 PAZAR İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmenin ardından hava tahmin raporu yayınladı. Kuvvetli rüzgarların Marmara ve Ege bölgesi başta olmak üzere Ege bölgesini, Akdeniz'de ise tüm ülkeyi etkisi altına alması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporu.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmede, Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere kuvvetli rüzgar beklendiği ancak Akdeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağışların yurdu da etkisi altına almasının beklendiği belirtildi..Kasım ayı bitiyor ve hava her geçen gün daha da soğuyor. Ara sıra şiddetli rüzgarların ve şiddetli yağmurların da etkiyi yoğunlaştırdığı söyleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu raporuna göre, Marmara ve Ege bölgesinde 70 km/saate varan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Olumsuz olasılıklar konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar, bölge için sağanak yağış uyarılarını da aktardı.Meteorloji yetkililerinin aktardığı son verilere göre Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinde sağanak ve aynı zamanda gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Sabah ve akşam saatlerinde ise bazı yerlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BURSA, 25°C Parçalı bulutlu İSTANBUL, 22°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ , 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı KOCAELİ, 25°C Parçalı bulutlu AFYONKARAHİSAR, 18°C Parçalı bulutlu DENİZLİ, 24°C Parçalı bulutlu İZMİR, 24°C Parçalı bulutlu MANİSA, 24°C Parçalı bulutlu ADANA, 24°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı HATAY, 23°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA, 18°C Parçalı ve az bulutlu ANKARA, 19°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI, 19°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR, 20°C Parçalı ve az bulutlu KONYA, 19°C Parçalı ve az bulutlu BOLU, 18°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE, 24°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU, 19°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP, 24°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA, 23°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN, 20°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN, 26°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON, 23°C Parçalı ve az bulutlu ELAZIĞ, 16°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM, 13°C Parçalı ve az bulutlu KARS, 13°C Parçalı ve az bulutlu VAN, 13°C Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR, 20°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP, 20°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT, 17°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA, 21°C Parçalı ve az bulutlu