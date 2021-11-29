Meteoroloji, uyarı üzerine uyarı yaptı: Kar ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerinde Marmara Bölgesinin genelinde kuvvetli fırtınanın meydana gelebileceği belirtilirken özellikle İstanbul'da beklenilen fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye kadar çıkacağının tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer ulaşımda herhangi bir aksamaya ve aynı zamanda çatı uçmaları ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Yurt genelinde havanın genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacağının tahminin yapıldığı hava durumu raporunda Marmara'nın yanı sıra Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklenildiği ifade edildi.