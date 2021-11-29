GÜNDEM
29 Kasım 2021 - 10:59

Meteoroloji, uyarı üzerine uyarı yaptı: Kar ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji'den edinilen son hava durumu tahminlerinde Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken rüzgarın güney ve güneybatıdan lodos şeklinde esmesinin beklenildiği ve kuvvetli ve tam fırtınanın saatte 70-110 kilometre hızla gerçekleşeceği belirtildi.

GÜNDEM
29 Kasım 2021 - 10:59
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Meteoroloji, uyarı üzerine uyarı yaptı: Kar ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerinde Marmara Bölgesinin genelinde kuvvetli fırtınanın meydana gelebileceği belirtilirken özellikle İstanbul'da beklenilen fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye kadar çıkacağının tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer ulaşımda herhangi bir aksamaya ve aynı zamanda çatı uçmaları ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.




Yurt genelinde havanın genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacağının tahminin yapıldığı hava durumu raporunda Marmara'nın yanı sıra Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklenildiği ifade edildi.



 
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