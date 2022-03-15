YAŞAM
15 Mart 2022 - 15:23

Meteoroloji uyarıyor! İstanbul'a kar yeniden geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre kar İstanbul'a Cuma gününden itibaren tekrar geliyor.

YAŞAM
15 Mart 2022 - 15:23
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Meteoroloji uyarıyor! İstanbul'a kar yeniden geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16-22 Mart tarihleri için haftalık hava tahminini yayınladı. Uyarılar da bulunan yetkililer kar yağışların tekrar geri geleceğini soğuk ve karlı havanın Cuma gününden itibaren tekrar İstanbul’u etkisi altına alacağını belirtti.Öte yandan pazartesi günü sona eren kar yağışı nın tekrar başlayacağı İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmurun cuma günü yerini kara bırakacağı belirtildi. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışının sürmesi beklenmekte.




Vatandaşlar olumsuz hava koşulları konusunda uyarılırken mümkün oldukça dışarı çıkmamaları gerekmektedir.




 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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