YAŞAM
16 Mart 2023 - 12:50

Meteoroloji uzmanı o illere dikkat çekti! Bu illerde yaşayanlar evden çıkmasın: 30 kg birden yağacak

Meteorolog Bünyamin Sürmeli, özellikle deprem bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından hava durumunun nasıl şekilleneceğine ilişkin kısa vadeli tahminlerini paylaştı.

YAŞAM
16 Mart 2023 - 12:50
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Meteoroloji uzmanı o illere dikkat çekti! Bu illerde yaşayanlar evden çıkmasın: 30 kg birden yağacak
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Son günlerde birçok ilde etkili olan yağışlar, kuraklık tehdidinin azalmasına sebep oldu. Bu durumu değerlendiren Meteorolog Bünyamin Sürmeli, geçtiğimiz haftalarda su kullanımına ilişkin uyarıların yapıldığı bölgelerde beklenen yağışların gerçekleştiğini ve hatta yer yer beklentilerin üzerine çıkıldığını belirtti. Mart ayı için beklendiği gibi yağışların yaşandığına dikkat çeken Sürmeli, nisan ayında da yağışların olacağına dair son verilerin bulunduğunu söyledi.

yağmur



Sıcaklık seviyelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Sürmeli, şu an için yüksek seviyelerde seyreden sıcaklıkların ilerleyen günlerde aniden düşeceğini ve kış mevsimine uygun seviyelere ulaşacağını ifade etti. 16 Mart itibariyle keskin bir sıcaklık düşüşünün yaşanacağını da ekleyen Sürmeli, vatandaşların bu duruma karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

“30 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞECEK!”

Meteorolog Bünyamin Sürmeli, Adana ve çevre illerinde bölgesel sağanak yağışların görüldüğünü belirtti. Adıyaman, Elazığ, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yaşanabilecek yağışların su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunan Sürmeli, bahsedilen yağışın normal bir yağış olmadığını vurguladı. Kuvvetli ve su baskını yapabilecek yağışların, bir gün içinde 20 ila 30 kilogram arasında düşebileceğini ifade eden Sürmeli, vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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