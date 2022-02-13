Meteoroloji'ye göre Türkiye bu hafta yağışlara teslim!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından internet sitesinde yayınlanan 5 günlük yeni hava durumu raporunda hafta başında bazı bölgelerde soğuk havanın etkili olacağı, hafta ortasında ise soğuk havanın yerini güneşli havalara bırakacağı belirtildi.
BAZI İLLER İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
meteoroloji yetkilileri, Marmara'nın doğusu ile birlikte Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışların görüleceği tahmininde bulunurken yağışların ayrıca Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevrelerinde hafif yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiğini aktardılar. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip olan eğimli bölgelerde ise çığ riskinin olabileceği bilgisini paylaşan meteoroloji, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve do olaylarının gelebileceği ifade edildi.
İç ve batı kesimlerde bulunan yerlerde hava sıcaklıklarının hafta başında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliği olmayacağı kaydedilirken yurt genelinde havanın mevsim normallerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
İşte Meteoroloji'den elde edilen 5 günlük hava durumu:
13 ŞUBAT PAZAR
14ŞUBAT PAZARTESİ
15 ŞUBAT SALI
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17 ŞUBAT PERŞEMBE
BAZI İLLER İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
meteoroloji yetkilileri, Marmara'nın doğusu ile birlikte Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışların görüleceği tahmininde bulunurken yağışların ayrıca Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevrelerinde hafif yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiğini aktardılar. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip olan eğimli bölgelerde ise çığ riskinin olabileceği bilgisini paylaşan meteoroloji, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve do olaylarının gelebileceği ifade edildi.
İç ve batı kesimlerde bulunan yerlerde hava sıcaklıklarının hafta başında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliği olmayacağı kaydedilirken yurt genelinde havanın mevsim normallerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
İşte Meteoroloji'den elde edilen 5 günlük hava durumu:
13 ŞUBAT PAZAR
14ŞUBAT PAZARTESİ
15 ŞUBAT SALI
16 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17 ŞUBAT PERŞEMBE