









METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Kahramanmaraş için Hava Durumu Tahmini







Adana İçin Hava Durumu Tahmini

Hatay İçin Hava Durumu Tahmini

Meteorolojiden hava durumu tahmini! O iller buz kesecek: Kar yağışı gümbür gümbür geliyor! Deprem bölgelerinin hava durumu merak ediliyor. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye zor günler geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Depremin yaşandığı bölgelerde hava durumları merak ediliyordu. Beklenen açıklama yapıldı. Hava durumu nasıl olacak, depremin etkilediği illerdeki son durum ne ? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları ve diğer detaylar...26 Şubat Kahramanmaraş depremi nedeniyle 10 ilde olağanüstü durum yaşanıyor. Soğuk hava ve deprem felaketi ile başbaşa kalan Türkiye'de hava durumu da merak ediliyor. Soğuk kış aylarında depreme yakalanan Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa halkı hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Soğukluğun eksi dereceleri bulduğu deprem bölgelerinde son durum için gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Yapılan açıklama ile il il hava durum raporları.Salı Az Bulutlu eksi 5°C ve 8°C Çarşamba Çok Bulutlu eksi 1°C ve 7°C Perşembe Parçalı Bulutlu eksi 3°C ve 7°C Cuma Puslu eksi 2°C8°C Cumartesi Puslu 1°C 9°CSalı günü Az Bulutlu olacak. 2°C ve 13°C Çarşamba günü Parçalı Bulutlu 2°C 13°C Perşembe günü Bulutlu 4 ve 13°C Cuma günü Bulutlu 2°C 14°C Cumartesi günü Bulutlu 4°C 16°CSalı günü az bulutlu olacak. -1°C 10°C Çarşamba günü Bulutlu olacak. 1°C 12°C Perşembe günü Parçalı Bulutlu eksi 1°C 12°C Cuma günü Bulutlu 0°C 11°C Cumartesi günü Bulutlu 1°C 12°C