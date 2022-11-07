GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:28

Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi! Bodrum sağanak yağış sürücüleri olumsuz etkiledi! Kent sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.. Araç sürücülerin görüş alanlarını daraltırken sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda da su birikintileriyle doldu taştı.

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:28
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Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi! Bodrum sağanak yağış sürücüleri olumsuz etkiledi! Kent sular altında kaldı


Kasım ayı ile birlikte sağanak yağışlar da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Akşam saatleri itibariyle Bodrum'da görülen yağışlar sürücüleri olumsuz etkiledi. Kentte birçok sokak ve cadde su ile doldu.

SÜRÜCÜLERİN SAĞANAKLA İMTİHANI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görülen sağanak yağış sürücüleri olumsuz etkiledi. Bitez, Gümbet ve kent merkezinde ve çevre ilçelerde sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış nedeniyle araçlar yolda ilerleyemedi.



Sağanak yağış etkili olurken şimşeklerde gökyüzünü aydınlattı. Gece yarısından sonra yağışlar etkisini azaltırken sürücülerde derin bir oh çekti.Olası bir su baskınına karşı belediye hazır bir şekilde bekliyor.

Muğla Sağanak Yağış

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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