Meteorolojiden son dakika uyarısı! Yaz yağmurları bitmiyor

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanacak durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bilgisi geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığında düşüş gözükmeyeceğini tahmin edilmektedir.

Bazı illerde beklenen Hava Durumu ile ilgili 9 Haziran Perşembe en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçelerinin, gece saatlerinde il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenilmekte. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 28 derece.

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların; Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenilmekte. Sıcaklık 26 derece.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu sıcaklık 30 derece.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerde yer yer kuvvetli olması beklenilmekte. Sıcaklık 28 derece.

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenilmekte. Sıcaklık 26 derece.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 23 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 22 derece.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması beklenilmekte. Sıcaklık 24 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 34 derece.

