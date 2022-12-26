Meteorolojiden yeni 5 günlük hava durumu tahmini: 18 il için yaklaşan fırtına, sağanak yağışlar ve kar için sarı ve turuncu kodlu uyarı!













METEOROLOJİ'DEN 18 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

AKDENİZ BÖLGESİ'NE FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

26 ARALIK 2022 PAZARTESİ





27 ARALIK 2022 SALI





28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA





29 ARALIK 2022 PERŞEMBE





30 ARALIK 2022 CUMA





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in yanı sıra Karadeniz'in Doğu Kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağışlı havanın hakim olacağı belirtildi. Afyonkarahisar, Hatay, Kahramanmaraş ve Gümüşhane illerinde görülmesi beklenen yağışların Bayburt, Malatya ve Elazığ çevreleri ile birlikte Adana’nın kuzey kesimlerinde de görülmesinin beklenildiği aktarıldı. Yağışlar kıyı kesimlerinde, Marmara'nın doğusunda, Anadolu'nun güneydoğusunda ve Şanlıurfa çevresinde yağmur, sulu kar ve kar şeklinde olacak. Yağışlı havanın Karadeniz'in batı kıyıları, güneybatı Anadolu ile Hatay çevreleri, Sakarya kıyıları ve Malatya'nın güney kesimlerinde de etkili olması beklenirken yer yer sisli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 4 derece düşeceği tahmin edilirken, başka yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.Meteoroloji verilerine göre Adana, Antalya ve Kahramanmaraş ile birlikte Karaman'da Mersin'de ve Osmaniye'de kuvvetli rüzgarların olması bekleniyor. Adıyaman ve Gaziantep'in yanı sıra, Hatay geneline Kilis ve Malatya'ya ayrıca Şanlıurfa'da sağanak yağışların beklenildiği bilgisi paylaşılırken Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa turuncu (Tehlikeli Hava) koduyla uyarıldı. Bartın, Bolu, ve Düzce'ye yoğun kar yağışları beklenirken kar yağışlarının Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde (Toros Dağları) kuzeyden kasırga benzeri rüzgar (50-80 km/sa) ve kuvvetli tayfun (80-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Şiddetli rüzgar ve fırtınaların neden olabileceği, düşen ağaçlar ve elektrik direkleri, çatı düşmeleri ve trafik aksamaları gibi olumsuz şeylere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Hatay, Kilis ve Gaziantep ile birlikte Adıyaman ile Şanlıurfa'da (21-50 kg/m2) hızla yağmur bekleniyor. Yağışların Adıyaman'ın kuzey ve yukarı kesimlerinde, Malatya'nın güneyinin üst kesimlerinde ve Gaziantep'in üst kesimlerinde (800 -1000 metre ve üzeri rakımlarda) yoğun sulu kar ve kar şeklinde gelmesi bekleniyor. Sel, sel, trafik aksamaları, donma, donma gibi olumsuzluklar karşısında dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor.