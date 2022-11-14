Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya dayandı! Bu illerde yaşayanlar tedbirinizi şimdiden alın!







PROF. DR. ŞEN UYARDI!







14 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA

EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Meteoroloji tarafından yapılan son hafa durumu tahmininde, ülkenin kuzey bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ile Doğu Karadeniz bölgelerinin, Sinop'un çevresi ile Kastamonu'nun kıyı bölgelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer bölgelerin de az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sabah ile gece saatleri itibariyle sis ile pusun etkisi görülecek. Hava sıcaklıkları normal seyrinde ilerlerken, rüzgar kuzey ile kuzeydoğudan hafif, ara ara orta kuvvetlerde esecek.Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son hava durumu açıklamasında, hafta başında yağış olmayacağını, Çarşamba gününde D. Akdeniz ile Güney Doğu Anadolu ve D. Anadolu bölgesinde yağmurun etkili olacağını belirtti. Perşembe akşamından itibaren Marmara'da şiddetli yağışın yaşanacağını belirten Şen, hafta sonunda Karadeniz bölgesinin iç bölümleri ile D. Anadolu'da kar yağacağını söyledi. Hafta sonunda Karadeniz ile D. Anadolu bölgesinde ise sıcaklıklar düşerek kar yağışını getirecek.ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı az bulutlu İSTANBUL °C, 17°CParçalı az bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°CParçalı az bulutlu KOCAELİ °C, 17°CParçalı az bulutluAFYONKARAHİSAR °C, 15°CAz bulutlu DENİZLİ °C, 21°CAz bulutlu İZMİR °C, 20°CAz bulutlu ve açık MANİSA °C, 19°CAz bulutluADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık ANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açık HATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açık ISPARTA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 15°CParçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu KONYA °C, 15°CAz bulutluBOLU °C, 15°CParçalı bulutlu KASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutluAMASYA °C, 14°CParçalı bulutlu ARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıELAZIĞ °C, 15°CAz bulutlu ve açık ERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutlu KARS °C, 10°CParçalı ve az bulutlu VAN °C, 12°CAz bulutlu ve açıkDİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açık SİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 21°CAz bulutlu ve açık