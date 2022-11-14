YAŞAM
14 Kasım 2022 - 22:26

Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya dayandı! Bu illerde yaşayanlar tedbirinizi şimdiden alın!

Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi! Tüm yurdu etkisi altına alacak kar yağışı ve şiddetli yağmur başlıyor. MGM, illere göre tek tek uyardı. İşte, MGM güncel hava durumu raporu...

YAŞAM
14 Kasım 2022 - 22:26
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Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya dayandı! Bu illerde yaşayanlar tedbirinizi şimdiden alın!


Meteoroloji tarafından yapılan son hafa durumu tahmininde, ülkenin kuzey bölgesinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ile Doğu Karadeniz bölgelerinin, Sinop'un çevresi ile Kastamonu'nun kıyı bölgelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer bölgelerin de az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sabah ile gece saatleri itibariyle sis ile pusun etkisi görülecek.

Hava sıcaklıkları normal seyrinde ilerlerken, rüzgar kuzey ile kuzeydoğudan hafif, ara ara orta kuvvetlerde esecek.

PROF. DR. ŞEN UYARDI!



Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son hava durumu açıklamasında, hafta başında yağış olmayacağını, Çarşamba gününde D. Akdeniz ile Güney Doğu Anadolu ve D. Anadolu bölgesinde yağmurun etkili olacağını belirtti.

Perşembe akşamından itibaren Marmara'da şiddetli yağışın yaşanacağını belirten Şen, hafta sonunda Karadeniz bölgesinin iç bölümleri ile D. Anadolu'da kar yağacağını söyledi.

Hafta sonunda Karadeniz ile D. Anadolu bölgesinde ise sıcaklıklar düşerek kar yağışını getirecek.

 meteoroloji kar ve yağmur uyarısı

14 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°CParçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°CParçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°CParçalı az bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 15°CAz bulutlu

DENİZLİ °C, 21°CAz bulutlu

İZMİR °C, 20°CAz bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°CAz bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 19°CAz bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°CAz bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 15°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 14°CParçalı bulutlu

ARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ °C, 15°CAz bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°CAz bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°CAz bulutlu ve açık

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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