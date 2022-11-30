Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 07:01

Metrelerce uzayan kuymak tarifi! Kimse bu kadarını yapamaz! Bu kuymak herkesi kendine hayran bıraktı

Kuymak yöreden yöreye farklılık gösteren tarif olsa da asıl özelliği her yerde aynı olan uzanmasıdır. Karadeniz bölgesinde her sofrada yer alan kuymak bazı yerlerde ise muhlama ya da mıhlama olarak da biliniyor. Metrelerce uzayacak kuymak yapmak isteyenler için eşsiz ve benzersiz tarif geldi. İşte, kuymak tarifi ve malzemeler

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 07:01
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Metrelerce uzayan kuymak tarifi! Kimse bu kadarını yapamaz! Bu kuymak herkesi kendine hayran bıraktı


Kuymak yapılışında kullanılan malzemeler değişkenlik gösterirken kişiler ağız tadlarına göre eklemeler ya da çıkarmalar yapmaktadır. Yörelere göre bazıları tereyağ bazıları ise kaymakla yapmaktadır. Tadı damağınızda kalacak uzadıkça uzayan kuymak tarifi haberimizde

KUYMAK MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı



2 yemek kaşığı tepeleme mısır unu

1 su bardağı su (oda ısısında olmasına özen gösterin)

1 kase kolot peyniri

Yarım çay bardağı kaynar su

1 silme tatlı kaşığı tuz

Kuymak tarifinin püf noktası

KUYMAK PÜF NOKTASI

Kuymağın esnek olmasını isteyenler kullandığı peynire dikkat etmesi gerekir. En önemli nokta ise peynir seçimidir. Çeçil ya da kaşar peyniri kuymak yapımında doğru tercihtir. Aynı zamanda esnek kuymak için kolot peyniri de kullanılabilir.

TARİFİ

Tereyağı eritmek için bir tavaya alınır ve köpürene kadar kızdırılır. Köpüren tereyağın üzerine mısır unu eklenir ve rengi dönene kadar kavurma işlemi devam eder. Kavrulan unun üzerine su ve tuz eklenerek kavrulma işlemi devam eder. Suyun çekmesinden hemen sonra kolot peyniri ilave edilir. Peynirin tamamen erimesi ve suyunu çekmesiyle beraber kaynar su ilave edilir. Peynir kıvam aldıktan sonra ocağın altı kısılır ve tereyağ kuymağın üzerine çıktığında servis edilmeye hazır olur. Afiyet olsun. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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