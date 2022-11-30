Metrelerce uzayan kuymak tarifi! Kimse bu kadarını yapamaz! Bu kuymak herkesi kendine hayran bıraktı







KUYMAK MALZEMELERİ







KUYMAK PÜF NOKTASI

TARİFİ

Kuymak yapılışında kullanılan malzemeler değişkenlik gösterirken kişiler ağız tadlarına göre eklemeler ya da çıkarmalar yapmaktadır. Yörelere göre bazıları tereyağ bazıları ise kaymakla yapmaktadır. Tadı damağınızda kalacak uzadıkça uzayan kuymak tarifi haberimizde2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı2 yemek kaşığı tepeleme mısır unu 1 su bardağı su (oda ısısında olmasına özen gösterin) 1 kase kolot peyniri Yarım çay bardağı kaynar su 1 silme tatlı kaşığı tuz Kuymak tarifinin püf noktasıKuymağın esnek olmasını isteyenler kullandığı peynire dikkat etmesi gerekir. En önemli nokta ise peynir seçimidir. Çeçil ya da kaşar peyniri kuymak yapımında doğru tercihtir. Aynı zamanda esnek kuymak için kolot peyniri de kullanılabilir.Tereyağı eritmek için bir tavaya alınır ve köpürene kadar kızdırılır. Köpüren tereyağın üzerine mısır unu eklenir ve rengi dönene kadar kavurma işlemi devam eder. Kavrulan unun üzerine su ve tuz eklenerek kavrulma işlemi devam eder. Suyun çekmesinden hemen sonra kolot peyniri ilave edilir. Peynirin tamamen erimesi ve suyunu çekmesiyle beraber kaynar su ilave edilir. Peynir kıvam aldıktan sonra ocağın altı kısılır ve tereyağ kuymağın üzerine çıktığında servis edilmeye hazır olur. Afiyet olsun.