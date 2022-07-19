Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti!













Ekipler, araçta sıkışan Hüseyin Kul'u çıkarmak için yarım saat uğraştı!

Hüseyin kul kimdir?

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik azası geçirdi. Gece saat 03.00 sularında meydana gelen kaza ilçeye bağlı Sırameşeler Mahallesinde meydana geldi. Kaza yerinden edinilen bilgilere göre Mudanya Yolu Caddesinde seyir halinde ilerleyen Hüseyin Kul, direksiyon hakimiyetin bir anda kaybetti ve metro hattının duvarına çarptı. Araç daha sonra bariyerlere çarparken aracın lastikleri ve bazı parçaları çarpmanın şiddetiyle etrafa savruldu.Kontrolden çıkarak önce duvara sonra da bariyerlere çarpan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler aracın içinde sıkışan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kulu, sıkıştığı yerden kurtarabilmek için bir çalışma başlattılar.Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında Hüseyin Kul, sıkıştığı yerden kurtarıldı ve ambulansa alınarak hemen hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kul, hemen tedavi altına alındı. DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.2011 ve 2015 yıllarında yapılan genel seçimlerde DSP'den Bursa milletvekili adayı olan Hüseyin Kul, 31 Mart 2019 yılındaki seçimlerde ise Artvin merkez belediye başkan adayı oldu. 29 oy alarak seçimi 6. olarak tamamlayan 70 yaşındaki Kul, evli ve aynı zamanda 3 çocuk babasıydı.