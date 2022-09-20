Metro şantiyesinde hayatını kaybeden işçilerin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı













Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada olayda 2 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Hayatını kaybeden işçilerin kule vinç kurumlucusu Ahmet Düzgün ve 3 çocuk babası operatör Yunus Karacaoğlu olduğu öğrenilirken yaşanan olay sonrası yaşamını yitiren işçilerin cenazesi Adli Tıp morguna götürüldü. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar ise şantiye önünde toplandı. Şantiye önüne gelen aile yakınları gözyaşlarını tutamadı.