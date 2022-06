Metro Turizm sahibi Galip Öztürk'ün eşi Kristina Öztürk eşi gözaltına alındıktan sonra açıklamada bulundu

İngiliz Daily Star gazetesinde Kristina’nın daha önceleri striptizci olduğunu yazarken, 24 yaşındaki Öztürk’ün çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından çok fazla paylaştığını yazdı.

İngiliz medyasındaki haberlerde, “105 çocuk isteyen milyoner anne, eşinin tutuklanmasından sonra 22 bebeğe tek başına bakmak zorunda kaldı” başlığı kullanılırken, çiftin taşıyıcı annelik aracılı ile 22 çocuğu olduğu da belirtti.

Kristina Öztürk ‘’yalnızlık peşimi bırakmıyor ‘’dedi.

Rus vatandaşı olan Kristina Öztürk, Instagram üzerinden, “Yanımda bana çok yakın olan çok sayıda insan olsa bile yalnızlık peşimi bırakmıyor. Eşimin her zaman evde olmasına alışmıştım. Son yıllarda Galip evden çalışıyordu ve sürekli zaman geçiriyorduk” açıklamarında bulundu.

Öztürk, “Şu an benim için her zamankinden daha zor. Sessizliğe katlanamıyorum, yokluğuna katlanamıyorum. Uyuyamıyorum ve yalnız uyanıyorum” diye sözlerine devam etti.