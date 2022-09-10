Metrobüs kazası böyle geldi!

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında dün akşam meydana gelen kazada, iki metrobüs kafa kafaya çarpışmış, kazada 99 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin yaptığı kamera çalışmaları neticesinde kazanın neden meydana geldiği ortaya çıktı. Kazadan önce metrobüs şoförünün rahatsızlandığı ve hareket halindeyken, “Ben çok kötü olmuşum, bana ambulans çağırın. Çok kötü olmuşum” diyerek yardım istediği anlar araç kamerasına saniye saniye kaydedildi.