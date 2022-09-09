Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99’a yükseldi

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Kazada toplam 99 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların 50'sinin ambulansla hastaneye sevk edildiği 49'unun ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.