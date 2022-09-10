Metrobüs kazasından saniyeler sonrası kamerada: Ortalık toz dumana karıştı

Dün akşam saatlerinde Avcılar mevkii metrobüs yolunda meydana gelen kazada iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Kazanın ardından olayın gerçekleştiği yere birden fazla ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 99 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Kazanın hemen ardından oluşan panik çevredeki vatandaşlar tarafından mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ortalığın toza dumana karıştığı görülürken, dumanların E-5 karayolunu kapladığı anlar kameraya yansıdı.