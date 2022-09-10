Dün akşam saatlerinde Avcılar mevkii metrobüs yolunda meydana gelen kazada iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Kazanın ardından olayın gerçekleştiği yere birden fazla ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 99 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Kazanın hemen ardından oluşan panik çevredeki vatandaşlar tarafından mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ortalığın toza dumana karıştığı görülürken, dumanların E-5 karayolunu kapladığı anlar kameraya yansıdı.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 12:10
Metrobüs kazasından saniyeler sonrası kamerada: Ortalık toz dumana karıştı
Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı ve 99 vatandaşın yaralandığı kazanın hemen ardından E-5 karayolunda ortalığın toza dumana karıştığı anlar, mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 12:10
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