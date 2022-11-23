GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 00:11

Metrobüs, metro, Marmaray, İETT kullananlar dikkat: O tarihte ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, kentteki tüm toplu ulaşım araçlarının o gün ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. İşte ayrıntılar...

GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 00:11
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Metrobüs, metro, Marmaray, İETT kullananlar dikkat: O tarihte ücretsiz olacak


Türkiye’de her gün milyonlarca kişi otobüs, minibüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanıyor. Son dönemde akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle toplu ulaşım araçlarının bilet ücretlerine zam yapıldı. Ancak gelen son dakika açıklamasıyla o gün tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Metrobüs, otobüs, tramvay, metro ücretsiz olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü için birden fazla kampanya hazırladı. Buna göre İstanbulkart Mobil’de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, tüm gün boyunca ücretsiz bir şekilde seyahat edebilecekler. İstanbul’da yaşayan öğretmenler 24 Kasım günü metro, otobüs, metrobüs ve tramvay gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler.



İBB’nin öğretmenler için kampanyası bununla sınırlı kalmıyor. Öğretmen kartı olanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzelerde öğretmenler ve birinci derece yakınları indirimli şekilde yararlanabilecek. İstanbul Kitapçısı’nda seçili kitaplarda ise öğretmenlere yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

BELBİM A.Ş kampanyası ile öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ücretsiz seyahat etmenin keyfini yaşayacaklar. 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve diğer şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade edilecektir.

Öğretmenlerin ücretsiz geçişleri konusunda herhangi bir sınır ya da limit de bulunmuyor. Böylece tüm gün boyunca İstanbul’un tüm ulaşım araçlarıyla defalarca seyahat edebilecekler.

İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ Süper öğretmenlerimizin 24 Kasım’da İstanbulkart Mobil ile yapacakları tüm QR kod geçişleri dijital kartlarına nakit iade “ denildi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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