Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarptığı kaza nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yenibosna metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar yol açılmayınca çareyi otobüs beklemekte buldu. Bunun üzerine otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:43
Metrobüs seferleri durdurulunca otobüs durakları doldu taştı
Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasından dolayı metrobüs seferleri durduruldu. Yenibosna metrobüs durağından geri dönen vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 19:43
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