Metrobüs şoförünün kardeşi kaza anını anlattı!

Dün akşam saatlerinde Avcılar mevkii metrobüs yolunda meydana gelen kazada iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Kazanın ardından olay mahaline birden fazla ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 99 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yapan metrobüs şoförü Mahsur Kibar'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi devam etmekte.

“Rahatsızlanıp ambulans istemiş”

Kaza konusu ile ilgili konuşan metrobüs şoförünün kardeşi Fatih Kibar, “Dün akşam saat 20.00 sıralarından beri ağabeyim bu hastanede yoğun bakım ünitesinde yatmakta. Tedavisi devam etmekte inşallah iyi olacaktır, biz Ankara dönüşünde bu haberi öğrendik ve şoke olduk. Yakınlarımız kaza konusu ile ilgili görüntüleri izlemişler. Ağabeyim durak çıkışı fenalaşıp kendini iyi hissetmediğini söyleyerek ambulans istemiş ve elini başına götürmüş olay sırasında bilinci gidiyor. Hızının 13 KM/H olduğu söyleniyor. Bildiğimiz kadarı ile bir rahatsızlığı yoktu varsa da an itibariyle öğreneceğiz biz de” dedi.

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