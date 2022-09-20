Metrobüs'te koltuk verme kavgası

Olay, bugün günün erken saatlerinde Beylikdüzü - Avcılar istikametindeki bir metrobüsün içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, boş olan koltuğa oturmaya çalışan iki şahıs, tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yaşanan kavgada taraflardan biri diğerinin saçını tutarak çekerken metrobüsteki diğer vatandaşlar, ikiliyi ayırmakta büyük bir zorluk yaşadı. Bir süre sonra şahıslardan biri kalkıp giderek tartışmaya son verirken yaşanan kavga anları mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.