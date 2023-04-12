Metrobüslerde USB şarj portlarını kullananlar dikkat! Verileriniz ele geçiriliyor..







"Her şeyi kaybetmek istemiyorsanız, halka açık yerlerde USB kullanmayın"







"YANINIZDA POWERBANK TAŞIYIN”

Belki de milyonlarca kullanıcı, halka açık USB şarj bağlantı noktaları sayesinde her gün cep telefonlarını şarj ediyorlar. Kullanıcılar için çok kolay ve kullanışlı sayılan bu USB doğrudan şarj bağlantı noktaları, bugün İstanbul metrobüslerine ve otobüslerine entegre edilmiştir. Ancak geçtiğimiz gün FBI da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu tür şarj bağlantı noktalarını kullananların verilerinin risk altında olduğu bildirildi. İşte FBI açıklamasının detayları..FBI, yaptığı açıklamada, özellikle havaalanlarında, halka açık tüm USB bağlantı noktalarını hedef aldı. Bu tür USB bağlantı noktalarının güvenli olmadığını açıklıyor. Telefon, tablet ve bilgisayar şeklindeki çok fazla kişisel veri barındıran cihazların bağlanmaması gerektiğini anlattı. Özellikle akıllı telefonlar ve tabletlerin büyük risk altında olduğu tespit edildi.FBI, daha önce bu tür USB bağlantı noktalarını kimin kurcaladığını bilemeyeceğini söyleyerek bunun dolandırıcılık planlarına da kapı açabileceğini belirledi. Devletlerin portları halka açık yerlere yerleştirip halka açarken, kötü niyetli kişilerin USB portlara veri çalan cihazları takıp dikkat çekmeden cihazlara erişim sağlayabildiklerini vurguladı. Bu nedenle FBI, özel şarj cihazlarının ve güç powerbankların kullanılmasını önerir. Bu tür USB bağlantı noktaları artık yerel toplu taşıma araçlarına yerleştirilmiştir. İstanbul'da metro, metrobüs ve tramvay olarak faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının hemen hemen tamamında USB şarj girişleri bulunuyor. Aslında, bu portlar kullanımı çok kolay olacak şekilde yapılandırılmıştır. Özellikle 500 T adıyla faaliyet gösteren 3-3,5 saat süren otobüs güzergahlarında telefonunuzu şarj edip aynı anda kullanmak hayatı çok daha kolaylaştırıyor.Ancak burada FBI'ın uyarısı daha önemli hale geliyor. Bunun nedeni, toplu taşıma USB bağlantı noktalarının her zaman izlenmemesidir. Ayrıca metrobüs gibi trafiğin oldukça yoğun olduğu araçlarda günlük olarak belki 1.000'in üzerinde kişi bu limanları kullanıyor. Bu nedenle risk almamanızı, kendinize ait olmayan güvenilir olmayan şarj cihazları kullanmamanızı ve kendi powerbank'inizi yanınızda taşımanızı tavsiye ederiz.