Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat dövdü







Metrobüste taciz!







Anlayınca tokat attı

Taciz olayları gün geçtikçe artış gösterirken bir yenisi de İstanbul'da bir metrobüste yaşandı. Metrobüse binen genç kadın taciz edildiğini söyleyerek yanında oturan kişiye arka arkaya tekmeler savurdu. Bu anlar kameraya kaydedilirken şahıs kaybolmuştu. Kaybolan şahıs 25 günlük bir çalışma sonucunda Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından bulundu.Geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sularında Okmeydanı'nda yer alan metrobüsünde iğrenç bir olay meydana geldi. Bahçelievler Şirinevler semtinden metrobüse binen Arzu K., metrobüsteki başka bir şahıs tarafından tacize uğradı. Genç kızın arkasından metrobüse binen şahıs onun yanına oturdu.Genç kadının anlattıklarına göre şahıs montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Arzu K. bu durumdan rahatsız olunca tacize uğradığını düşünerek yanındaki şahsa tekme savurmaya başladı. Neye uğradığına şaşıran şahıs ise tekmeler karşısında yağa kalkıp kaçmak istedi. Genç kız ise şahsın arkasından gidip tekme atmaya devam etti.Arzu K. sakinleşince şahıs ise metrobüsün durduğu ilk duraktan kaçarak kayboldu. Olayın ardından genç kız soluğu karakolda aldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken yaklaşık 25 gün içinde aranan şahıs bulundu. Bu şahsın birkaç kez gözüne kestirdiği kadınların peşinde metrobüslere bindiği ve yanlarına oturduğu öğrenildi. Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen 32 yaşındaki Ömer Ç., gözaltına alındı. İşlemler sonrasında savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.