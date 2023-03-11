GÜNDEM
11 Mart 2023 - 14:34

MetroPOLL'ün anketinde 'en güvenilir yardım kuruluşu' AHBAP çıktı!

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği 'yardım kuruluşlarına güven'anketi ile ilgili sonuçlar açıklandı. AHBAP Derneği'nin anketteki puanı 7.8 çıktı. "Babala - Oğuzhan Uğur" 6,4 puanla ikinci olurken, AFAD 6,3 puan alarak üçüncü oldu. Ankette Kızılay, yüzde 5,9 puan aldı.

GÜNDEM
11 Mart 2023 - 14:34
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MetroPOLL'ün anketinde 'en güvenilir yardım kuruluşu' AHBAP çıktı!


'Yardım Kuruluşlarına Güven' başlığı altında bir anket düzenkleyen MetroPOLL Araştırma Şirketi, Şubat 2023'te Türkiye'de gerçekleştirdiği çalışmasına ilişkin bulgularını paylaştı. Ankette en çok dikkat çeken kuruluş felaketin ilk gününde çadır satışlarıyla iyi bir üne sahip olan Kızılay oldu. Katılımcıların en çok güvendiği kurum ise AHBAP Derneği oldu.

MetroPOLL'ün anketinde 'en güvenilir yardım kuruluşu' AHBAP çıktı

Ankette katılımcılardan “0, 1, 2, 3, 4, 5, veya şeklinde puanlayarak aşağıda listelenen kurumların her birine (0 ila 10 arasında bir ölçekte) ne kadar güvendiklerini değerlendirmeleri istendi.



MetroPOLL'ün anketinde 'en güvenilir yardım kuruluşu' AHBAP çıktı

AFAD LİSTENİN ÜÇÜNCÜ SIRASINDA'

Katılımcıların en çok güvendiği kuruluş ise Haluk Levent'in kurduğu AHBAP Derneği oldu. AHBAP'ın anketteki puanı 7.8 çıktı. "Babala - Oğuzhan Uğur" 6,4 puanla ikinci sıraya yerleşirken AFAD 6,3 puan aldı ve üçüncü sırada yer aldı. İHH puanı 6.1 olarak kaydedildi.

MetroPOLL'ün anketinde 'en güvenilir yardım kuruluşu' AHBAP çıktı

Deprem anında çadır satışıyla popüler olan Kızılay firması diplerde yer aldı. Kızılay'ın puanı listede yüzde 5,9 olarak açıklandı.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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