Metroya bedava binmek için turnikeden atlarken boynu kırıldı!













ABD'nin New York eyaletindeki metro istasyonunda korkunç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki bir yolcu, metroya ücret vermemek için turnikenin üzerinden atlamaya çalıştı.Atlamada başarılı olamayan genç adam, takla atarak yere düştü ve düştüğü yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine metroya gelen sağlık ekipleri, gencin boynunun kırıldığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini belirlediler.Hayatını feci bir şekilde kaybeden gencin bineceği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.