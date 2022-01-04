DÜNYA
04 Ocak 2022 - 23:26

Metroya bedava binmek için turnikeden atlarken boynu kırıldı!

ABD'de metroya 3 dolar vermemek için turnikenin üzerinden atlayan bir adam, kafa üstü yere düştü. Boynu kırılan adamın düşme anında hayatını kaybettiği belirlendi.

DÜNYA
04 Ocak 2022 - 23:26
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Metroya bedava binmek için turnikeden atlarken boynu kırıldı!
ABD'nin New York eyaletindeki metro istasyonunda korkunç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki bir yolcu, metroya ücret vermemek için turnikenin üzerinden atlamaya çalıştı.







Atlamada başarılı olamayan genç adam, takla atarak yere düştü ve düştüğü yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine metroya gelen sağlık ekipleri, gencin boynunun kırıldığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini belirlediler. 


3 DOLAR İÇİN CANINDAN OLDU!

Hayatını feci bir şekilde kaybeden gencin bineceği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.
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