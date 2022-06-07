GÜNDEM
07 Haziran 2022 - 11:19
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 11:48

Mevlana İdris Zengin yaşamına veda etti! Mevlana İdris Zengin neden vefat etti?

Yazar ve şair olan Mevlana İdris Zengin, bir süre önce geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sebebi ile yoğun bakımda tedavi görmekte idi. Daha fazla dayanamayan Mevlana İdris Zengin 56 yaşında hayatını kaybetti.

GÜNDEM
07 Haziran 2022 - 11:19
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 11:48
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Mevlana İdris Zengin yaşamına veda etti! Mevlana İdris Zengin neden vefat etti?
Yaşamış olduğu kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat geçiren ve tedavi altında olan Mevlana İdris, daha fazla dayanamayarak yaşamına veda etti.
Vefatını kardeşi Salih Zengin sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. 
Salih Zengin abisinin vefatını şu sözlerle dile getirdi;
''Ah, yazmak ne zormuş! Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlâna İdris bu gece K.Maraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu.Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz.. Hepimizin başı sağolsun. Dua, dua, dua!”
Payşamın ardından Mevlana İdris Zengin'in vefatını duyan bir çok sevenleri yasa boğuldu. Sosyal medya üzerinde Salih Zengin ile acısını paylaşmak isteyen vatandaşlar taziye de bulundu.
Mevlana İdris Zengin kimdir?
1966 Kahramanmaraş doğumlu olan yazar, 1989 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve denemeleri yayımlanmıştır. Ayrıca, çocuk edebiyatı dalında birçok kitap kaleme almıştır.
Mustafa Ruhi Şirin’in başkanlığında kurulmuş olan Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyesidir.
Hakkında Mısır-Kahire, Almanya-Berlin ve Türkiye-İstanbul,Çanakkale,Erzurum olmak üzere beş ayrı üniversitede beş ayrı bilimsel çalışma yapılmıştır.
İdris Zengin kimdir
Ödülleri
"Kuş Renkli Çocukluğum" isimli şiir kitabı ile 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü.
"Korku Dükkânı" isimli kitabı ile 1998 senesi Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü.
2008'de Kosova/Prizren'de yayınlanan Türkçem dergisinin Türkçeye katkı yapanlarla ilgili uluslararası ödülü.
2011'de Birikim Eğitim Kurumu tarafından "En Başarılı Çocuk Yazarı" seçilmiştir.
Mevlâna İdris şimdiye kadar Frankfurt, Şam, Köln, Budapeşte, Priştine, Londra, Pekin gibi şehirlerde çocuk edebiyatıyla ilgili konferans ve değişik etkinliklere 
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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