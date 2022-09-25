Mevsimin ilk karı yağdı













Trabzon'un Kadırga Yaylası başta olmak suretiyle Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede bir çok yaylada kar yağışı görüldü. Kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında bulunan Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğuna dikkat çekti. Hancı, karın havaların soğuması ile birlikte kendini gösterdiğini belirterek yaylaların her mevsim güzel olduğunu belirtti.Karçal Dağı'nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta yer alan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi.Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.