EKONOMİ
17 Eylül 2022 - 09:05

Mezar maliyetleri arttı, en düşük mezar taşı 500 lira

Maliyet artışlardan dolayı mezar taşları son bir yılda iki kat pahalandı. Mermer ustalarına göre bazı müşteriler artan maliyet nedeniyle ölmeden mezar taşını hazırlatıp tarih kısmını boş bıraktırıyor.

EKONOMİ
17 Eylül 2022 - 09:05
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mezar maliyetleri arttı, en düşük mezar taşı 500 lira

Son dönemde mezar taşı fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Mermer ustaları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 artış ile 250 TL'den 500 TL'ye çıkan mezar taşı fiyatlarının maliyet kaynaklı olduğunu söyledi. Bu dönemde bir mezar takım fiyatı 7 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu dönemde bazı müşterilerden ilginç talepler de geliyor. Mermer ustalarına göre, bazı müşteriler mezar taşını hayattayken yaptırıp ölüm tarihi kısmını boş bıraktırıyor. Ölümünden sonra tarih eklenip gelecek dönemdeki tahmin edilen maliyet artışında etkilenmiyor.

“Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL”

Mezar taşlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulunan mermer ustası Şükrü Geçer, “Mezar yapımı ve tadilatını yapıyoruz. Geçen sene mezar taşlarını 250 TL'ye alıyorduk, şimdi ise 500 TL'ye alıyoruz. Yaklaşık yüzde 100 zam oldu ve taşların maliyeti çok arttı. Mezar takımını geçtiğimiz sene bin 200 ile bin 500 TL arasında alıyorduk. Şimdi ise üç bin TL'ye alıyoruz. Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL. En yüksek fiyatlı mermer fiyatı ise 80 bin TL'ye kadar çıkıyor. En son zam yüzde 30 geldi” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tarafından ilginç tekliflerin geldiğini belirten Geçer, “Daha önce yakını ölmüş kişiler, mezarı açabilir misiniz görmek istiyoruz tarzında talepleri oluyor. Bir de bazı vatandaşlar ölmeden önce mezar taşını yaptırıyor. Talepler doğrultusunda doğum tarihi gibi yazılması gerekenleri yazıyoruz, vefat durumunda ise ölüm tarihini yazıyoruz” dedi.

Türkiye'deki doğal taş rezervi dağılımı

Türkiye'de çeşitli renk ve desenlerde mermer, kalker, traverten oluşumlu kalker, konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlar bulunuyor. Dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte doğal taş çeşidine sahip olan Türkiye'de, rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmış durumda.

Rezervlerin bölgelere göre dağılımı, Ege Bölgesi yüzde 32, Marmara yüzde 26, İç Anadolu yüzde 11, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi yüzde 31 düzeyinde. Sektörde yaklaşık bin 500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyeterini sürdüren 2 bin tesis, orta ve küçük ölçekli 9 bin atölye faaliyet gösteriyor. Üretimin en fazlaca olduğu iller; Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli ve Muğla olarak öne çıkıyor.

Bu bölgelerdeki üretim, tüm üretimin yüzde 65‘ini oluşturmaktadır. Ekonomik mermer yataklarının bulunduğu diğer iller ise; Bursa, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Artvin, Bitlis, Erzincan, Bayburt, Sivas, Tokat, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Çanakkale, Konya, İstanbul ve Manisa'dır.

Uğur Çetin - İsmail Coşkun

 

 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Araç sahiplerine müjde: Motorin için belirlenen indirim oranı belli oldu!
Araç sahiplerine müjde: Motorin için belirlenen indirim oranı belli oldu!
Edirne esnafına Bulgarlardan sonra öğrenci dopingi
Edirne esnafına Bulgarlardan sonra öğrenci dopingi
Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolunun yapımı sürüyor
Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolunun yapımı sürüyor
Türkiye’de alışveriş sonrası dönüşe geçen Bulgarlar gümrükte yoğunluk oluşturdu
Türkiye’de alışveriş sonrası dönüşe geçen Bulgarlar gümrükte yoğunluk oluşturdu
Akdeniz'den balıkçılar 24 saat sonra ilk avlarla döndü
Akdeniz'den balıkçılar 24 saat sonra ilk avlarla döndü
Mısır hasadının başladığı Mardin’de verimin düşük olması çiftçileri üzdü
Mısır hasadının başladığı Mardin’de verimin düşük olması çiftçileri üzdü
Son Haberler
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla...
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını