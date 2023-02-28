Sevilen sanatçı sesinin güzelliğinin yanında asıl mesleği de inşaat mühendisliği olurken MFÖ grubunun gözdesi Fuat Güner, yaşanan deprem felaketi sonrasında MUTO yönteminin altını çizdi. Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden mezunu Güner, üzüntü, öfke, şaşkınlık içinde olduğunu belirterek hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi. Bunun üzerine Japonların evlerinin depremlerde neden yıkılmadığına değinerek MUTO yönteminin altını çizdi.
YAŞAM
28 Şubat 2023 - 16:16
MFÖ'nün inşaat mühendisi yıldızı 'bunu kullanın' dedi! Sadece yüzde 5 oynuyor!
MFÖ'ın Fuat'ından dikkat çeken açıklama geldi. İnşaat mühendisi olan Fuat Güner, müteahhitlere önemli çağrılarda bulundu. MUTO metodunu hatırlatan Güner, Japonların depremlerde binalarının neden yıkılmadığına değindi.
YAŞAM
28 Şubat 2023 - 16:16