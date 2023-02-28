MFÖ'nün inşaat mühendisi yıldızı 'bunu kullanın' dedi! Sadece yüzde 5 oynuyor!







FUAT GÜNER'DEN MÜTEAHHİTLERE UYARI







MUTO METODU NEDİR?

Sevilen sanatçı sesinin güzelliğinin yanında asıl mesleği de inşaat mühendisliği olurken MFÖ grubunun gözdesi Fuat Güner, yaşanan deprem felaketi sonrasında MUTO yönteminin altını çizdi. Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden mezunu Güner, üzüntü, öfke, şaşkınlık içinde olduğunu belirterek hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi. Bunun üzerine Japonların evlerinin depremlerde neden yıkılmadığına değinerek MUTO yönteminin altını çizdi.Güner, yaptığı açıklamalarda 50 yıldır şarkılar aracılığıyla buluşuyoruz ifadelerini kullanırken asıl mesleğinin ise inşaat mühendisi olduğuna değindi. Herkesin merak ettiği bir bina nasıl yapılmalı sorusuna ise kısa sürede yanıt verdi. Deprem ülkesiyiz ama deprem bina yıkmaz sözleriyle fay hattının üzerinden inşaat yapan müteahhitlere seslendi. Japonların depreme dayanıklı bina inşası için kullandıkları MUTO yöntemi ise maliyetlerin sadece yüzde 5 arttığını açıkladı. Güner, maliyeti 1 milyon TL'lik bina için depreme dayanıklı olunması için 50 bin TL daha harcanması gerektiğini belirtti.Çok katlı düzenler için tercih edilen muto metodu, yatak yüklere göre elle çözümü için Japon mimar ve mühendisi Kiyoshi Muto, tarafından geliştirilerek deprem riskini azaltıyor. Yöntemde kolon rijitlikleriyle ilgili 'D' katsayılarının belirlenmesi esastır.