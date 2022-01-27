SİYASET
27 Ocak 2022 - 14:27

MGK, Beştepe'de bir araya geliyor! İşte, masada olacak olan konular..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik MGK toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. 2022'nin ilk MGK toplantısında yurt içi ve dışında yaşanan tüm gelişmeler kapsamlı bir şekilde masada olacak.

SİYASET
27 Ocak 2022 - 14:27
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MGK, Beştepe'de bir araya geliyor! İşte, masada olacak olan konular..
2022 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı için bütün hazırlıklar tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan MGK toplantısında Türkiye'ye karşı yapılan iç ve dış tehditler değerlendirmeye alınacak. Tehditlere karşılık olarak alınacak tedbirlerin üzerinde durulacağı konular detaylı bir şekilde konuşulacak. 








Terör güçleriyle mücadelelerde yapılan tüm operasyonlardaki son durumların ele alınacağı MGK toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki terör yapılanmalarının üzerinde durulacak ve aynı zamanda PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm bölücü örgütlere karşı atılacak adımlar detaylı olarak masaya yatırılacak.



Toplantıda ayrıca bölgesel gelişmeler ele alınacak ve. Bunlardan ilkinin Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin değerlendirmesi olurken olası bir çatışma ortamının bölgedeki etkilerinin analizleri değerlendirilecek. MGK üyeleri aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Libya ve Afganistan'daki gelişmeler konusunda da bilgilendirecek.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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