MGK bildirisinde 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi ve sandık güvenliği vurgusu!

"EGE VE DOĞU AKDENİZ" VURGUSU

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) açıklamasında, deprem felaketinin ülke vatandaşlarının ve devlet erk unsurlarının huzur ve refahı üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldıracak tedbirlerin görüşüldüğü vugulandı. Açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen MGK toplantısının ardından yayınlandı. 6 Şubat depremi sonrası durum değerlendirilen toplantıda, yapılan açıklamada bir an önce bölgede hayatın normale dönmesinin önemi vurgulandı. Bildiride, Kurul'un başta PKK/KCK ile PYD/YPG'nin yanı sıra FETÖ ve DEAŞ adı altında faaliyet gösteren terör örgütleri olmak üzere milletin birliğine, beraberliğine ve bekasına yönelik tehdit ve tehlikeye karşılık olarak kararlılık ve muvaffakiyet içinde olunacağı kaydedildi. Bildirinin devamında ise şu ifadeler yer aldı:"Özellikle son dönemde Suriye ve Irak'ta gözlenen gelişmeler, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü araç ve kabiliyetle silahlandırmaya devam eden aktörlerin gerçek niyetlerinin bir kez daha anlaşılmasına yardımcı oluyor. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında terör örgütü destekçileri için örgüt dağılma ve sona erme sürecine girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, tüm desteğine rağmen bölücü terör örgütü ve ona bağlı tüm unsurları tamamen çökertmeye kararlıdır ve hiçbir yerde terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğini hatırlatmıştır."Açıklamada, Rusya ile Ukrayna'nın arasında devam ettirilen savaşın bölge ülkelerinin istikrarı ve Karadeniz'in güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin değerlendirildiği belirtildi. Kalıcı barışın tesis edilmesi, bölgesel istikrarın sağlanması ve insani krizin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürdürüleceği aktarıldı.Balkan ülkeleriyle yakın istişareler, aynı zamanda işbirliği içinde kurulan ve yürütülen barış ve istikrarın korunmasına dayalı Türk politikası çerçevesinde bölgedeki sorunları etkileyebilecek gelişmelerin yakından izlendiği ve adil çatışma çözümüne dayalı yapıcı önlemlerle tüm taraflara destek verildiği vurgulandı. Açıklamada, Yunanistan ile ikili ilişkilerde son dönemdeki olumlu havanın sürdürülmesinin her iki ülke için faydalı olacağı açıklanırken, Ege Denizi ile beraber Doğu Akdeniz'de yaşanan güncel gelişmelerin de yakından izleneceği ifade edildi. Açıklamada, 14 Mayıs Pazar günü bir arada yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28. yasama seçiminin barış ve güvenlik ortamında yapılmasına yönelik tedbirlerin de ele alındığı belirtildi.c