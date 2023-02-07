MGM 44 il için uyardı! Bu illerde yoğun kar yağışı başlıyor













Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat tarihindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Deprem bölgesinde meydana gelen iki depremin etkisiyle birlikte, hava durumu oldukça kötüleşti. Depremlerin yoğun olarak hissedildiği illerde, karla karışık yağmur, yoğun kar ve fırtına beklenmektedir. Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar şeklinde beklenen yağışlar da kuvvetli olacaktır. Uzamanlar yağışların deprem bölgesinde kesileceğini ama havalar açıldığında gecelerin çok soğuk olabileceğini ve yaralıların hipotermi geçirme riskleri bulunabileceğini belirtti. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, deprem bölgesindeki hava durumunun oldukça zorlu olması beklenmektedir.Güneydoğu Anadolu'daki yoğun kar yağışı var. İlgili bölgede bir yarım metre kadar kar birikti ve bugün de devam ediyor. Yağışın öğleden sonra bitmeye başlayacağı haberi sevindirici. Çarşamba ve Perşembe günlerinde deprem bölgesinde yağış beklenmiyor. Bu gece Hatay'da güçlü bir sağanak yağışı olabilir. Hatay, Osmaniye ve Adana bölgelerinde hava sıcaklığı 0'ın altına düşmeyecek ve kar yağışının yokluğu kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracak, ancak geceleri soğuk olacak. Kahramanmaraş'ta sıcaklık -4 dereceye kadar düşebilir. Hatay'da güçlü sağanak yağışı devam ediyor, Malatya'da kar yağışı devam ediyor ve öğleden sonra kesilecek. Gaziantep'te bulutlu ve karla karışık yağış devam edecek, Adıyaman'da yoğun kar yağışı devam ediyor ve geceleri de sürecek. Osmaniye biraz daha şanslı, ancak kuvvetli bir yağışı var ve sıcaklık 12 derece. Kahramanmaraş bu gece ve yarın kar yağışlı geçirilebilir ve gündüz 1 derece, geceleri -4 dereceye kadar düşebilir.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında sürecek. Rüzgarın ise zaman zaman 50-80 km/saat hızında fırtınaya dönüşebileceği bekleniyor.