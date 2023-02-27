MGM, 8 il için 'sarı kod' alarmı verdi!







DON VE SİS HADİSESİNE DİKKAT!











Meteoroloji Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgesindeki sekiz il için 'sarı kod' uyarısı yayınladı. Uyarıda, bu eyaletlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi olduğu bildirildi. Bu alanlarda ulaşım aksamaları, uçan çatılar, sobalar, doğalgaz zehirlenmeleri gibi olumsuz etkilere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MGM'nin günlük tahmin raporunda, "Yurt içi ve batı kesimlerinde havanın çok bulutlu geçeği belirtilirken Edirne, Kırklareli ve Kocaeli'nin yanı sıra Sakarya, Bilecik ve Balıkesir'de sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Yağışların ayrıca Kütahya, İzmir ve Eskişehir'de de etkili olacağı söylendi. Hava diğer yerler bulutlu, açık geçerken sabah ve gece saatlerinde don ve sis hadisesinin görülebileceği kaydedildi.Doğu bölgelerinde toz taşınımı olayının yaşabileceği belirtilen raporda Karadeniz bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun sarp ve yüksek bölgeleri ile birlikte iç kesimlerinde kalan yerlerde çığ riskinin olabileceği tahmin edildi. Raporda, Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yamaç ve dik yamaçlarının çığ riski altında olduğu belirtiliyor.