MGM alarm verdi: Bu illerde yoğun kar yağışı gece başlıyor! Yollar buz pistine dönecek













Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in doğu kesimlerinde 800-900 metre yükseklikte bu gece yoğun kar yağışı beklendiğine değindi. Açıklamada, vatandaşlardan buzlanma ve karın yol açacağı çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarının altı çizildi.MGM tarafından bugün yayınlanan duyuruda, Karadeniz'in doğu kesiminde 800-900 metreyi aşan rakımdaki yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı beklendiği açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde: “Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in 800-900 m üzeri yüksek kesimlerinde (Trabzon’un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde) yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Yarın (Perşembe) akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 m üzeri bölgelerde de etkili olması bekleniyor. Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”