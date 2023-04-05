MGM'den 41 il için felaket açıklaması! Fırtına, toz taşınımı, kuvvetli yağış hepsi beraber geliyor! Resmen çamur yağacak...













SARI VE TURUNCU KODLU UYARI 41 İL İÇİN YAYINLANDI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları azalmaya başlayacak. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Çarşamba sabahından akşamına kadar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerinden rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtınalar da olabilir. Bu durumda ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 22 dereceyi görecek. Hava çok bulutlu olacak ve aralıklı sağanak yağışlar ile gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da yaşayanlar ya da ziyaretçiler, yağışa karşı tedbirli olmalı ve şemsiye, yağmur montu gibi yağmura karşı koruyucu ekipmanlarını yanlarında bulundurmalılar. Ayrıca, hava şartlarına uygun giyinmeleri de önemlidir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek doğa olayları hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan son açıklamada, 9 il için turuncu renk kodlu uyarı verilirken, 32 il için sarı renk kodlu uyarıda bulunuldu. Turuncu kodlu uyarı, ciddi risk oluşturan hava olaylarının meydana gelebileceği anlamına gelirken, sarı kodlu uyarı ise dikkatli olunması gerektiğini ifade eder. Vatandaşların bu uyarıları ciddiye almaları ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir.Çifte felaketin ardından Türkiye'yi derinden sarsan deprem bölgesinde bugün öğle saatlerine kadar etkili olan toz taşınımı, Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli bir şekilde devam edecek. Bu toz taşınımı, lodosun etkisiyle birlikte hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara neden olabilir. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi risklerin yanı sıra ulaşımda da aksamalar yaşanabilir. Bu nedenle bölgedeki halkın dikkatli ve tedbirli olması önemlidir.Çarşamba sabahı ile akşamı arasında Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek olan rüzgar, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 km/saat) şeklinde de görülebilir. Bu durumda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmak önemlidir. Özellikle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Doğa olaylarından etkilenmemek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar önemlidir. Özellikle kuvvetli rüzgarlar, insanların hayatını olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olacak olan kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklardan korunmak için, vatandaşların önlem almaları ve uyarıları ciddiye almaları gerekmektedir. Özellikle açık alanda bulunan ağaçlar ve direklerin yanında dikkatli olunmalı, evlerde soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı önlem alınmalıdır. Ulaşımda da aksamaların yaşanabileceği düşünülerek, seyahat edecek kişilerin dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir.