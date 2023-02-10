MGM'den acil uyarı: İl il açıklandı kar, buz fırtına...

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Toplamda 10 ili etkileyen deprem sonrası birçok kişi soğuktan ötürü zor zamanlar geçirirken 81 il genelinde MGM hava durumu uyarısında bulundu. 5 günlük hava sıcaklıkları ve yaşanabilecek yağışlara dair bilgiler...9 Şubat ve 10 Şubat tarihlerinde hava parçalı ve az bulutlu devam ederken en düşük sıfırın altında 5, en yüksek ise 2 olarak seyir edecek.10 Şubat Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu devam ederken en düşük sıcaklık ise -4 olarak biliniyor.9 Şubat 2023, parçalı bulutlu olurken en düşük -4 ve en yükse hava sıcaklığı ise 4 derece olarak belirtildi. 10 Şubat 2023 parçalı ve az bulutlu devam eden hava sıcaklıkları -3 ve 4 derece arasında farklılık gösterir. 11 Şubat 2023 az bulutlu devam eden hava sıcaklıklarında kuzey yönlü devam eden rüzgarın en düşük sıcaklığı -3 olarak belirtildi.09.02.2023 Perşembe günü parçalı bulutlu havayla beraber kar yağışı beklenirken en düşük -3 ve en yüksek hava sıcaklığı ise 10 derece olarak belirtildi. 10.02.2023 Cuma günü az bulutlu havayla beraber kuzeydoğu tarafından gelen rüzgarla en düşük sıcaklık -1 olacağı yönünde bilgi verildi.9 Şubat 2023 rüzgar kuzey tarafından gelirken en düşük hava sıcaklığı -10 ve en yüksek ise 4 derecedir. 10 Şubat 2023 parçalı ve az bulutlu rüzgar kuzey yönünde devamlılık gösterirken en düşük sıcaklık -11 olacağı belirtildi.10 Şubat 2023 parçalı bulutlu ve kuzey yönünden gelen rüzgarla beraber en düşük hava sıcaklığı -4 olurken en yüksek ise 3 derece olarak belirtildi. 11 Şubat 2023 cumartesi günü parçalı ve az bulutlu rüzgar kuzey yönlü devam ederken en düşük -4 ve en yüksek ise 4 derecedir.10 Şubat 2023 5-15 kuzeydoğu rüzgarla beraber en düşük hava sıcaklığı 0 ve en yüksek ise 11 derecedir. 11 Şubat Cumartesi parçalı ve az bulutlu devam ederken en düşük sıcaklık ise 0 olarak belirlendi.