GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 17:15

MGM'den acil uyarı: İl il açıklandı kar, buz fırtına...

Son günlerde hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber il il hava durumu duyurusu yapıldı. İstanbul'da kar yağışı kısa süre devam ederken gözler bir daha ki kara çevrildi. Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları nasıl? İşte illere göre hava durumu haberimizde.

GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 17:15
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MGM'den acil uyarı: İl il açıklandı kar, buz fırtına...
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Toplamda 10 ili etkileyen deprem sonrası birçok kişi soğuktan ötürü zor zamanlar geçirirken 81 il genelinde MGM hava durumu uyarısında bulundu. 5 günlük hava sıcaklıkları ve yaşanabilecek yağışlara dair bilgiler...

GÜNCEL HAVA DURUMU

KAHRAMANMARAŞ

9 Şubat ve 10 Şubat tarihlerinde hava parçalı ve az bulutlu devam ederken en düşük sıfırın altında 5, en yüksek ise 2 olarak seyir edecek.



10 Şubat Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu devam ederken en düşük sıcaklık ise -4 olarak biliniyor.

GAZİANTEP

9 Şubat 2023, parçalı bulutlu olurken en düşük -4 ve en yükse hava sıcaklığı ise 4 derece olarak belirtildi.

10 Şubat 2023 parçalı ve az bulutlu devam eden hava sıcaklıkları -3 ve 4 derece arasında farklılık gösterir.

11 Şubat 2023 az bulutlu devam eden hava sıcaklıklarında kuzey yönlü devam eden rüzgarın en düşük sıcaklığı -3 olarak belirtildi.

deprem bölgesi hava durumu

HATAY

09.02.2023 Perşembe günü parçalı bulutlu havayla beraber kar yağışı beklenirken en düşük -3 ve en yüksek hava sıcaklığı ise 10 derece olarak belirtildi.

10.02.2023 Cuma günü az bulutlu havayla beraber kuzeydoğu tarafından gelen rüzgarla en düşük sıcaklık -1 olacağı yönünde bilgi verildi.

MALATYA

9 Şubat 2023 rüzgar kuzey tarafından gelirken en düşük hava sıcaklığı -10 ve en yüksek ise 4 derecedir.

10 Şubat 2023 parçalı ve az bulutlu rüzgar kuzey yönünde devamlılık gösterirken en düşük sıcaklık -11 olacağı belirtildi.

DİYARBAKIR

10 Şubat 2023 parçalı bulutlu ve kuzey yönünden gelen rüzgarla beraber en düşük hava sıcaklığı -4 olurken en yüksek ise 3 derece olarak belirtildi.

11 Şubat 2023 cumartesi günü parçalı ve az bulutlu rüzgar kuzey yönlü devam ederken en düşük -4 ve en yüksek ise 4 derecedir.

ADANA

10 Şubat 2023 5-15 kuzeydoğu rüzgarla beraber en düşük hava sıcaklığı 0 ve en yüksek ise 11 derecedir.

11 Şubat Cumartesi parçalı ve az bulutlu devam ederken en düşük sıcaklık ise 0 olarak belirlendi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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