MGM'den korkutan açıklama! Cumartesi-Pazar planları suya düştü: Sert geliyor







ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli, Marmara'nın güneyinde ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde rüzgarların esmesi bekleniyor. Bu durum, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara neden olabilir.









MGM, bahar yağmurlarının barajlardaki doluluk oranını arttırdığını ancak yeni hava durumu açıklamasıyla kuvvetli yağışların uyarısını yaptı. Batı Akdeniz, Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken, Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli yağış olabilir. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.