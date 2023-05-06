YAŞAM
06 Mayıs 2023 - 14:52

MGM'den korkutan açıklama! Cumartesi-Pazar planları suya düştü: Sert geliyor

MGM, bahar yağmurlarının barajlardaki doluluk oranlarını artırdığını ancak kuvvetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. O bölgelerde şiddetli yağış yaşanacak. İşte ayrıntılar...

YAŞAM
06 Mayıs 2023 - 14:52
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MGM'den korkutan açıklama! Cumartesi-Pazar planları suya düştü: Sert geliyor


MGM, bahar yağmurlarının barajlardaki doluluk oranını arttırdığını ancak yeni hava durumu açıklamasıyla kuvvetli yağışların uyarısını yaptı. Batı Akdeniz, Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken, Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli yağış olabilir. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEKhava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerine göre, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli, Marmara'nın güneyinde ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde rüzgarların esmesi bekleniyor. Bu durum, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara neden olabilir.



Özellikle açık alanda bulunan insanlar ve sürücülerin bu duruma karşı tedbirli olmaları önemlidir. Ayrıca, çatı, pencere, balkon gibi açık alanlarda bulunan eşyaların da güvenli bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Elektrik kesintilerine karşı da birkaç saat boyunca elektriksiz kalma durumuna karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Hava tahminlerine göre, rüzgarın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında dalga yükseklikleri artacak ve deniz trafiği için risk oluşturabilecek. Bu nedenle denizcilerin ve balıkçıların da dikkatli olması gerekmektedir.hava durumu


EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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