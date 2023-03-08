MGM’den korkutan uyarı geldi! Kuvvetli yağış geliyor... Önlem almadan dışarıya çıkmayın! Yola çıkacaklar aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı bölgelerde ve illerde kuvvetli yağış beklentisi olduğu yönünde bir uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan kişilerin gerekli tedbirleri almaları ve hazırlıklı olmaları öneriliyor. METEOROLOJİ’DEN UYARI GELDİ! ÖYLE BİR YAĞIŞ GELİYOR Kİ AMAN DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması yaparak, Trakya, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yağmur yağışı beklendiğini duyurdu. Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Ayrıca Isparta, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkâri çevresinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ağrı, Van ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerinde ise gece saatlerinde don ve buzlanma, iç kesimlerinde ise yer yer sis görülebileceği uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli kesimlerinde ve yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Halkın bu hava koşullarına uygun davranarak olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR
Yoğun kar yağışı sonrası bazı bölgelerde çığ tehlikesi oluşabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Vatandaşlar bu duruma karşı dikkatli olmalı ve gerekli önlemleri alarak olası bir tehlike durumunda mağdur olmamalıdır. Bu konuda yapılan uyarılar dikkate alınarak hareket etmek önemlidir. Hava durumu için verilen diğer bilgiler ise yukarıda belirtildiği şekildedir.