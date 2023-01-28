MGM'den soğuk günler uyarısı! Soğuk iliklerinize kadar işleyecek! Meteoroloji o illeri kırmızı alarm ile uyardı! Önlemler alınsın, son yılların en fena soğukları geliyor...













13 İL İÇİN KAR UYARISI

SARI KOD NEDİR?

TURUNCU KOD NEDİR?

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞAR?

5 ATOM BOMBASI GÜCÜNDE GELİYOR

"BU YIL 5 OLABİLİR"

VORTEX NEDİR?

VORTEX KAR FIRTINASI

29 OCAK 2023 HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Uzmanlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde kar yağışı uyarısında bulundu. Soğuk hava dışında güncel hava durumu merak ediliyor. İşte 28 Ocak 29 Ocak hava durumu...SICAKLIK: Anadolu'nun doğu ve güneydoğusunda sıcaklıklar yaklaşık 2-4 derece düşecek, başka yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.RÜZGÂR: İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve İç Baltık Denizi bölgesinde yer yer güneyli zayıf, yer yer orta kuvvette (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Karadeniz'in orta ve doğu kısmı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Kayseri, Malatya, Muş, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Van ve Şırnak ilçeleri için sarı ve turuncu kod uyarısı yaptı.Sarı kod, hava potansiyel olarak tehlikeli demek. Öngörülen hava olayı olağandışı olmasa da, hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiği anlamına gelir.Tahmini hava durumu olayı pek görülmez. Hasar ve kayıplar muhtemeldir. Çok dikkatli olmalı, hakim hava koşullarını ve tahminlerini takip etmelidir.Parçalı bulutlu hava, yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihini de paylaşan NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, "Şubat'ın ilk haftası 3-6 Şubat arası kar yağma ihtimali çok yüksek. 31 Ocak akşamı da İstanbul'da birkaç ilçeye ufak da olsa kar yağışı bekleniyor" dedi.Ökten, "24 Ocak 2022 tarihinde yaşanan vortex enerjisi 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki ise 5'e çıkabilir." Uyarısına yer verdi."İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var. Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir. Yakında açıklama yapacağım."Vortex kar oluşumları nadir durumlar arasında yer alır. Son dönemde belirli yerlerde yaşanan durum birçok kişinin dikkatini çekti.Şiddetli kar yağışı, girdaplı kar fırtınasının en önemli özelliklerinden biridir. Havada, dönen kar da dairesel bir hava akışı ile karakterize edilir. Güçlü fırtınalar sırasında girdap oluşumu daha yaygındır.,EDİRNE °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. DENİZLİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il geneli ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ANKARA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ÇANKIRI °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KONYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı BOLU °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ERZURUM °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı MALATYA °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. VAN °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı DİYARBAKIR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyi karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu SİİRT °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı