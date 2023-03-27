MGM'den soğuk ve yağışlı hava uyarısı... Bitti derken geri geldi... Önlem almadan adım atmayın

Genel Müdürlüğün tahminine göre, ülke salı günü kuzeybatıdan Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havadan etkilenecek.
Hava sıcaklıkları 8-15 derece düşerek normalin altında kalacak, soğuk hava ve yağmur kuzey, iç ve doğuda yoğun kar ve kara dönüşecek.
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, ülkenin iç kesimlerinde bazen şiddetli, hatta şiddetli tarımsal soğuklar bekleyebilirsiniz. Rüzgar Salı günü kuzey, iç kesimler ve batıdan, Çarşamba günü ise doğudan kuvvetli ve şiddetli rüzgar olarak esecek.
MARMARA BÖLGESİNDE FIRTINA VE DON UYARISI
Meteoroloji, Çarşamba günü Trakya için İstanbul ve çevresinde akşam saatlerinden itibaren fırtına, Sakarya ve Yalova için şiddetli tarımsal don uyarısı yaptı. Meteoroloji tarafından son dakika
olarak yayınlanan rapora göre, rüzgar akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde ise güneyde kuvvetli ve sağanak esecek. Balkanlar'da soğuk hava bekleniyor, bu nedenle 29 Mart Çarşamba gününden itibaren bölgede hafif tarımsal don ve Sakarya ve Yalova'da yoğun tarım bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşlar tarımda don riskine dikkat etmeli. Dört il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 3. Bölgesel Meteoroloji Kurumu'nun verilerine göre, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ne göre, kıyının batı kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına esmesi bekleniyor. Açıklamada, düşen ağaç ve direkler, uçan çatılar, fırın ve doğalgaz baca gazlarından zehirlenmeler ile ulaşımın aksamasına karşı tedbir ve tedbir çağrısında bulunuluyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK DEPREM BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama kapsamında, yağmurun akşam saatleri itibariyle Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzey bölgelerinde yoğunlaşması düşünülüyor. Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresinde gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyorAdana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzeyindeki bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesiminde kısa sürelerle fırtına şeklinde eseceği düşünülüyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU OLACAK
Çarşamba günü bölgenin çok bulutlu ve yağışlı bir hava geçirmesi bekleniyor. Adana'nın kuzeyi, Osmaniye'nin batısı, Kahramanmaraş ve Hatay'da yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Malatya ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yağmurun soğumasıyla kar ve sulu kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatıdan kuvvetli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Beklenen şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadırın uçması gibi olumsuzluklar karşısında dikkatli olunmalıdır.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ